Moldova nu e singură. Maia Sandu: Astăzi ne-am arătat puterea şi unitatea într-un moment în care stabilitatea continentului e în pericol

Summitul găzduit astăzi de Republica Moldova ne demonstrează cât de valoroasă este Comunitatea Politică Europeană (CPE), a declarat joi Maia Sandu la finalul reuniunii CPE, subliniind că "astăzi ne-am arătat puterea şi unitatea într-un moment în care stabilitatea continentului nostru este în pericol", relatează Moldpres, consultată de Agerpres.



"A fost o plăcere să găzduim Summitul liderilor din întreaga Europă aici, în Moldova, în satul Bulboaca. Suntem deosebit de recunoscători pentru tot sprijinul pe care l-am primit. Astăzi, aici, la doar 20 km de Ucraina, am reunit întregul continent pentru a reafirma hotărârea noastră colectivă şi fermă de a readuce pacea în Europa. Astăzi ne-am arătat puterea şi unitatea într-un moment în care stabilitatea continentului nostru este în pericol", a spus Maia Sandu la încheierea summitului CPE. "Participarea dumneavoastră ne face să fim mândri că am găzduit acest summit . Prezenţa dumneavoastră ne face mai încrezători ca oricând în viitorul nostru ca ţară democratică, prosperă şi liberă, o ţară care se află pe un parcurs ireversibil de a se alătura Uniunii Europene", a adăugat Maia Sandu.



Preşedintele Republicii Moldova a mai afirmat că la reuniunea de joi s-a discutat "despre securitate, despre nevoia de a proteja continentul european de război, agresiune şi ameninţări hibride". "Am fost cu toţii de acord că ne vom continua eforturile de a urma integrarea continentului nostru pentru o mai mare cooperare strategică, o mai bună conectivitate şi mai multe acţiuni în materie de energie, rezilienţă şi climă"', a spus Maia Sandu, potrivit Moldpres.



Aceasta a menţionat că summitul s-a axat în principal pe aspecte de importanţă paneuropeană, dar în acelaşi timp a permis Moldovei să accelereze proiecte concrete care aprofundează integrarea ţării cu restul Europei.



Totodată, potrivit Maiei Sandu, reuniunea s-a încheiat cu mai multe rezultate concrete pentru Republica Moldova. Printre acestea se numără decizia privind scăderea tarifelor pentru serviciile de roaming cu ţările UE, lansarea Misiunii Uniunii Europene de Parteneriat cu Republica Moldova, un nou pachet de ajutor din partea UE în valoare de circa 1,6 miliarde de euro şi oferirea de căƒtre Norvegia a unei finanţări nerambursabile de 50 de milioane de euro.



Republica Moldova a găzduit joi cel de-al doilea summit al CPE. Prima reuniune a Comunităţii a fost organizată în toamna anului trecut în Cehia, iar următoarea va avea loc în Spania.

