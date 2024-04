Maria Bantă, dans emoționant la Românii au Talent. Dragoș Bucur: Ai foarte multă sensibilitate. Mi-a plăcut foarte mult / video

Maria Bantă face gimnastică aerobică de la 4-5 ani. Acum doi ani a început să danseze, iar dansul este pasiunea ei.

„De mică mi-am dorit să vin la Românii au Talent deoarece tatăl meu, care este și antrenorul meu, a venit cu un grup de copii, în 2013, la Românii au Talent și mi-am dorit mult să ajung și eu. Și am ajuns în sezonul 14.”, a spus concurenta.

Maria a povestit că a crescut în sala de dans și gimnastică. Pentru ea, copilăria este asociată, în mod special, cu aceste momente petrecute în sala de gimnastică alături de tatăl ei.

„Eu am crescut în sala de dans și gimnastică. Acolo am stat de mică, mă jucăm cu păpușile lângă tata când antrena fetele mai mari. A fost foarte frumos. Mereu când mă gândesc la copilărie spun că am stat doar în sala de gimnastică cu tatăl meu.", a spus Maria.

Ea a mărturisit că și-a dorit întreaga viață să ajungă la Românii au Talent și este convinsă că va trăi o experiență minunată.

„Seara asta înseamnă foarte mult pentru mine. Este o seară specială. Mi-am dorit toată viață să ajung aici și sigur voi avea o experiență minunată”, a mai spus Maria Bantă.

Reacția juriului

Maria Bantă va merge în etapa următoare cu patru de „Da".

„După părerea mea a fost foarte, foarte bine. Ai foarte multă sensibilitate pe interior, ești o actriță. E emoționant. Mi-a plăcut foarte mult. Bravo!”, a spus Dragoș Bucur.

„Două aspecte diferite mi-au atras atenția. Una dintre ele este grația cu care dansezi și al doilea este dăruirea cu care dansezi. Ești dispusă la niște sacrificii pe care nu mi le închipui așa la îndemâna oricui la vârsta de 14 ani.”, a spus Andi Moisescu.

