Ucraina a lansat un ”atac în masă” cu drone în Rusia. Un depozit de combustibil a fost vizat - VIDEO

Drone ucrainene au atacat o instalație de infrastructură care depozitează combustibil în regiunea Oryol din Rusia, provocând un incendiu și spărgând ferestrele caselor, a declarat guvernatorul regional Andrei Klychkov sâmbătă dimineață.

Russian oil depot in under kamikare drone attack. Oryol, Russia. Oil depot location (53.0411455, 36.1316108). 170km from the frontline. pic.twitter.com/TLBIMdrbe3