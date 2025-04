”Piatra frumoasă” găsită de o fetiță de 3 ani s-a dovedit a fi o amuletă foarte valoroasă, veche de 3.800 de ani - Video

Este o amuletă scarabeu veche de aproximativ 3800 de ani, transmite miercuri Live Science.

Ziv Nitzan a descoperit scarabeul în martie, în timp ce vizita împreună cu familia situl istoric Tel Azekah, care a fost locuit încă din Epoca Bronzului. În timpul unei plimbări pe o cărare acoperită cu pietriş, Ziv a observat o piatră care i s-a părut interesantă.



"Din miile de pietricele din jurul ei, ea a ridicat-o pe aceasta", a declarat Omer Nitzan, sora mai mare a lui Ziv, într-o înregistrare video publicată de Autoritatea Israeliană pentru Antichităţi (IAA). "Apoi a curăţat praful de pe piatră şi a văzut că are ceva special", a adăugat ea.



Omer i-a chemat pe părinţi pentru a se uita la "piatra frumoasă" iar aceştia au anunţat imediat Autoritatea pentru Antichităţi.





Arheologii au determinat că este vorba despre o amuletă scarabeu de origine canaanită, datând de la jumătatea Epocii Bronzului. Conform textelor antice, regatul Canaan includea părţi din Israelul modern, teritoriile palestiniene, Liban, Siria şi Iordania.



"Scarabeii erau folosiţi în această perioadă ca sigilii şi amulete", a declarat Daphna Ben-Tor, expert în amulete antice şi sigilii de la Muzeul Israelului. "Au fost găsiţi în morminte, în clădiri publice şi în locuinţe private. Uneori poartă simboluri şi mesaje care reflectă credinţa religioasă şi statusul deţinătorului", a adăugat ea.

