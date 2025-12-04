Health Forum V. "Managementul responsabil al antibioticelor în sezonul virozelor: riscuri și soluții"

DC News Media Group, trust media din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știridiaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și pitici, DCSport, DC NewsTV și RadioDCNews, va organiza în data de 05 DECEMBRIE 2025, conferința cu titlul ”HEALTH FORUM: Managementul responsabil al antibioticelor în sezonul virozelor: riscuri și soluții”.

Evenimentul se va desfășura în sistem hybrid, începând cu ora 13:00.

Evenimentul va fi transmis LIVE pe platformele: DCNewsTV, DC News și DC Medical, dar și paginile de Facebook ale acestora cât și pe canalele YouTube DC News și DC Medical.



Context



Rezistența la antibiotice este una dintre cele mai grave amenințări actuale la adresa sănătății publice globale, iar sezonul virozelor contribuie la amplificarea fenomenului prin utilizarea excesivă și nejustificată de antibiotice în infecțiile virale. OMS estimează că, anual, peste 1,3 milioane de decese sunt atribuite direct rezistenței la antimicrobiene. Infecțiile care ar putea fi prevenite prin vaccinare ajung să producă spitalizări, crescând costurile sociale și economice (concedii medicale, boli cronice) și decese.

În România rezistența bacteriană este printre cele mai ridicate din UE. Sezonul rece și valurile de viroze duc la prescrierea frecventă a antibioticelor pentru infecții virale (gripă, RSV, COVID, viroze respiratorii). Vaccinarea nu doar previne îmbolnăvirea, ci și reduce nevoia de antibiotice și, implicit, presiunea selectivă care generează rezistență bacteriană.

Soluțiile pentru această problemă pleacă de la educație și, combaterea dezinformării, la vaccinarea extinsă cu creștere a acoperirii vaccinale pentru gripă, pneumococ, VSR, pertussis. De asemenea, este important un diagnostic rapid, cu teste autoadministrate sau la cabinetul medicului de familie, ca și dezvoltare unor programe de „antibiotic stewardship” în spitale și ambulator.

Care este situația în acest moment și ce măsuri pot fi luate rapid, în acest sezon, dar și pe termen mediu și lung – subiecte ce vor fi dezbătute în cadrul evenimentului alături de reprezentanți ai Ministerului Sănătății, INSP, OMS, specialiști în boli infecțioase și microbiologie, medici de familie și farmaciști, reprezentanți ai societății civile.

Moderator: Val VÂLCU, jurnalist DC News



➢ 13:00 - 15:20 – Dezbateri, prezentări și soluții privind utilizarea responsabilă a antibioticelor în sezonul virozelor, impactul rezistenței antimicrobiene și măsurile necesare pe termen scurt, mediu și lung pentru reducerea acestei amenințări la adresa sănătății publice;

SPEAKERI



Alexandru ROGOBETE, Ministrul Sănătății ONLINE



Prof. univ. dr. Alexandru RAFILA, Președinte Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților STUDIO



Prof. univ. dr. Codruț SARAFOLEANU, Medic primar ORL ONLINE



Dr. Andrei BACIU, Membru Comisia de Sănătate, Camera Deputaților ONLINE



Gabriel DINA, Country Lead Pfizer România și Bulgaria STUDIO



Prof. univ. dr. Victoria ARAMĂ, Medic primar boli infecțioase, Șef de Secție –Departamentul Adulți III, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” ONLINE



Cristina PRICOP, Corporate Affairs Lead, Sanofi România STUDIO



Prof. univ. dr. Aysel FLORESCU, Medica primar boli infecțioase și Vicepreședinte Comisia de Boli Infecțioase, Colegiul Medicilor din România ONLINE



Prof. univ. dr. Valeriu GHEORGHIȚĂ, Medic primar boli infecțioase ONLINE



Conf. univ. dr. Horațiu-Remus MOLDOVAN, Președinte CNAS ONLINE



Dr. Amalia LUCA, Medic primar epidemiologie din cadrul Centrului Național pentru Supravegherea și Controlul Bolilor Transmisibile, INSP ONLINE



Prof. univ. dr. Florin Dumitru MIHĂLȚAN, Medic primar Pneumologie ONLINE



Prof. univ. dr. Radu VLĂDĂREANU, Medic primar Obstetrică – Ginecologie ONLINE



Dr. Adrian WIENER, Secretar Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților ONLINE



Conf. univ. dr. Gheorghe Gindrovel DUMITRA, Medic primar medicină de familie și Secretar General, Colegiul Medicilor din România ONLINE



Prof. univ. dr. Jinga VIOREL, Rector Facultatea de Medicină - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” ONLINE



Prof. univ. dr. Dorel SĂNDESC, Medic primar A.T.I. ONLINE



Radu GĂNESCU, Președintele COPAC ONLINE



➢ 15:20 - 15:30: CONCLUZII & SESIUNE Q&A