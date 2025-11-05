România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE). Avem a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie. Sunt și fonduri alocate infrastructurii?

Ce se întâmplă în Portul Constanța? Avem proiecte noi?

Pe infrastructură rutieră cum stăm? Câți km vom avea finalizați anul acesta?

Care este stadiul pe Autostrada Moldovei? Când vom putea circula până la Pașcani?

Și de la Pașcani la granița cu Ucraina (Siret) vom avea legătură rutieră?

A0 Nord când va fi gata?

Care sunt prioritățile pe termen scurt și mediu raportat la alocările fondurilor europene în proiectele dezvoltate în domeniul feroviar?

Există o propunere privind unificarea tuturor societăților de cale ferată. Cum se face acest lucru?

S-au dat în curculație câteva trenuri noi. Câte trenuri noi vom mai achiziționa?

Dar cu trenurile vechi ce facem? Le modernizăm sau le casăm?

Vom încerca să obținem răspunsuri la toate aceste întrebări chiar de la ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban! Joi, 6 noiembrie