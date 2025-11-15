Horoscop 17-23 noiembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO

Pe 19 noiembrie, Mercur retrograd schimbă semnul. Trece din Săgetător în Scorpion. Iar a doua zi, avem mult temuta conjuncție Mercur retrograd-Soarele. Încurcături, amânări și anulări vor exista în continuare, doar că le vom experimenta mai serios în alte domenii. În special, acelea legate de tranzacțiile financiare sau tot ce înseamnă supraviețuire. De asemenea, vom afla secrete care ne vor șoca.

Tot pe 20 noiembrie, se va petrece Luna Nouă în Scorpion, un eveniment astrologic care îi poate ajuta pe cei care vor să o ia de la capăt după un proces dureros.

Iar pe 22 noiembrie, începe Sezonul Săgetătorului. Intrarea Soarelui în acest semn, unde se află și Marte, ne va energiza pe toți pentru aproximativ o lună.

