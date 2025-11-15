€ 5.0847
Horoscop 17-23 noiembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Data publicării: 17:47 15 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 17-23 noiembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

astrolog Daniela Simulescu Astrolog Daniela Simulescu/În curând, va începe Sezonul Săgetătorului
 

Horoscop săptămânal. Astrologul Daniela Simulescu ne oferă detalii despre cele mai importante evenimente din perioada 17-23 noiembrie.

Pe 19 noiembrie, Mercur retrograd schimbă semnul. Trece din Săgetător în Scorpion. Iar a doua zi, avem mult temuta conjuncție Mercur retrograd-Soarele. Încurcături, amânări și anulări vor exista în continuare, doar că le vom experimenta mai serios în alte domenii. În special, acelea legate de tranzacțiile financiare sau tot ce înseamnă supraviețuire. De asemenea, vom afla secrete care ne vor șoca. 

VEZI ȘI - Previziuni astrale a doua jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Tot pe 20 noiembrie, se va petrece Luna Nouă în Scorpion, un eveniment astrologic care îi poate ajuta pe cei care vor să o ia de la capăt după un proces dureros. 

Iar pe 22 noiembrie, începe Sezonul Săgetătorului. Intrarea Soarelui în acest semn, unde se află și Marte, ne va energiza pe toți pentru aproximativ o lună. 

Emisiunea va fi transmisă duminică, 16 noiembrie, de la ora 12.00, atât pe DCNews, Facebook și Youtube.

horoscop daniela simulescu
horoscop saptamanal
mercur retrograd
sezonul sagetatorului
zodii
x close