DCNews Stiri Interviuri DCNews Horoscop 12 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Data publicării: 18:33 11 Noi 2025

Horoscop 12 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Daniela Simulescu

daniela-simulescu-astrolog-dcnews-astrosens_64041600 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News, ne va oferi horoscopul zilei de miercuri, 12 noiembrie 2025.

Miercuri, Luna va tranzita semnul Leului. Și ne va aduce un plus de îndrăzneală, care ne poate ajuta sau încurca. De la caz la caz. Să nu uităm că Mercur retrograd se apropie de conjuncția cu Marte din Săgetător. Și că orice exces de zel ne poate dăuna. De asemenea, vă recomandăm să nu aveți așteptări legate referitoare la desfășurarea cât mai lină a evenimentelor. Pentru că viața ne va surprinde. Altfel spus, comunicarea va fi problematică, iar activitățile noastre se vor încurca din când în când.

Jupiter este retrograd! Cele patru zodii care își pot reface viața

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, miercuri, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, miercuri, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

