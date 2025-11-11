Horoscop 12 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Miercuri, Luna va tranzita semnul Leului. Și ne va aduce un plus de îndrăzneală, care ne poate ajuta sau încurca. De la caz la caz. Să nu uităm că Mercur retrograd se apropie de conjuncția cu Marte din Săgetător. Și că orice exces de zel ne poate dăuna. De asemenea, vă recomandăm să nu aveți așteptări legate referitoare la desfășurarea cât mai lină a evenimentelor. Pentru că viața ne va surprinde. Altfel spus, comunicarea va fi problematică, iar activitățile noastre se vor încurca din când în când.

