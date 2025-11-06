€ 5.0845
|
$ 4.4165
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 19:38 06 Noi 2025 | Data publicării: 18:22 06 Noi 2025

Totul despre infertilitate. Dr. Andreas Vythoulkas, la Academia de Sănătate
Autor: Alexandra Curtache

Dr. Andreas Vythoulkas
 

Dr. Andreas Vythoulkas vorbește la Academia de Sănătate despre fertilizarea in vitro și tehnologiile care fac România lider european

Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în tratarea infertilității, este invitatul zilei la Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News.

Alături de acad. prof. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate, dr. Andreas Vythoulkas, ne-a vorbit despre:

  • natalitate
  • infertilitate
  • fertilizare in vitro
  • rata de succes a procedurilor de fertilizare in vitro
  • România, lider european la fertilizarea in vitro
  • incubatoare moderne pentru fertilizare in vitro
  • complicațiile procedurii de fertilizare in vitro
  • cum se face selecția embrionilor în cadrul procedurii de fertilizare in vitro
  • programe AI pentru selectarea embrionilor
  • care este vârsta optimă pentru fertilizarea in vitro

Emisiunea va fi difuzată joi, 06 noiembrie, de la ora 19:00, pe: 

Site-urile: 

www.dcmedical.ro 

www.dcnews.ro 

www.dcnewstv.ro 

YouTube: 

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539  

https://www.youtube.com/@dcnewsromania 

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV  

Facebook: 

https://www.facebook.com/dcmedicalro  

https://www.facebook.com/dcnews.ro  

https://www.facebook.com/dcnewstv 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Ilie Bolojan dezvăluie ce i-a spus afaceristul Fănel Bogos
Publicat acum 17 minute
Răspunsul de milioane dat de fiica cea mare a lui Kim Kardashian despre „tatuajele și piercingurile de pe față”
Publicat acum 41 minute
FC Basel - FCSB: Campioana României trimite un prim' 11 de forță împotriva elvețienilor / livetext
Publicat acum 53 minute
CEO-ul Grupului PPC subliniază în cadrul P-TEC 2025 importanța vitală a energiei și a noilor tehnologii în dezvoltare
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Mihai Barbu, suspendat din funcțiile de președinte PNL Vaslui și trezorier al partidului / A fost plasat sub control judiciar
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 04 Noi 2025
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 04 Noi 2025
S-a terminat cu comportamentele deviante în Delta Dunării. Ștefan Paul Ivanov: Suntem mii de oameni care acționăm
Publicat acum 10 ore si 7 minute
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close