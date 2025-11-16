€ 5.0847
Banii românilor din Germania: salarii, credite, taxe. Sfaturile unui consultant financiar
Data publicării: 12:45 16 Noi 2025

EXCLUSIV Banii românilor din Germania: salarii, credite, taxe. Sfaturile unui consultant financiar
Autor: Florin Răvdan

WhatsApp Image 2025-11-16 at 10.06.14
 

Mariana Daina, consultant financiar acreditat în Germania, este invitata ediției de luni, 17 noiembrie, a emisiunii Departe de România, difuzată începând cu ora 18.00, pe canalele ȘtiriDiaspora, DCNews și DCNewsTV.

Se spune că banii fac pâmântul să se învârtă, însă cât de tare depinde doar de noi. Banii sunt mereu un subiect discuție printre românii stabiliți în străinătate, însă foarte rar și reușim să punem la cap câteva idei coerente. În ediția de luni, 17 noiembrie, a emisiunii Departe de România, Mariana Daina, director în cadrul Deutsche Vermögensberatung (DVAG), cea mai mare companie de consultanță financiară din Germania, și Gabriel Nuță-Stoica vor discuta despre aplicat despre banii românilor din Germania și cele mai mari greșeli pe care le fac aceștia.

Nu rata o ediție plină de sfaturi utile în care aflăm informații importante despre salarii, credite, taxe, economii, investiții. Te așteptăm în secțiunea de comentarii să ne spui părerea ta. 

Departe de România, o emisiune cu și despre românii din diaspora
 

Emisiunea "Departe de România", moderată de Gabriel Nuță-Stoica, redactor-șef adjunct al site-ului ȘtiriDiaspora, este o emisiune cu și despre românii din afara granițelor țării. În fiecare ediție descoperim povești interesante ale românilor stabiliți în străinătate sau reveniți acasă, vorbim despre aspecte din viața de zi cu zi, probleme de integrare, provocări, dar și despre bucurii și împliniri. Totodată, vom încerca să aflăm ce mai înseamnă România pentru românii din diaspora: "acasă" sau doar țara de origine.
Pe lângă poveștile românilor stabiliți în afara granițelor, în cadrul emisiunii sunt uneori invitați și oficiali ai statului sau lideri politici care ne oferă informații relevante pentru cei din diaspora. 

Emisiunea "Departe de România" se difuzează pe site-ul ȘtiriDiaspora, canalele de Youtube și paginile de Facebook DC News TV, ȘtiriDiaspora și DC News.

Pentru a fi la curent cu cele mai noi și relevante informații, vă puteți abona la notificările site-ului știridiaspora.ro și să ne urmăriți pe canalele de social media. Dacă v-a plăcut emisiunea, nu uitați să apăsați butonul "Like" și să distribuiți mai departe.

Vă mulțumim că sunteți alături de noi!

