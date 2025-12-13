€ 5.0904
Stiri

DCNews Stiri Noua rețea socială care cucerește lumea. Sorin Marinescu, la Mi-Th Influencer / partea a doua
Data publicării: 20:30 13 Dec 2025

EXCLUSIV Noua rețea socială care cucerește lumea. Sorin Marinescu, la Mi-Th Influencer / partea a doua
Autor: Elena Aurel

sorin mi-th
 

Sorin Marinescu, MBA - CEO MyAngels, vine la Mi-Th Influencer.

Partea a doua a emisiunii Mi-Th Influencer, în care este invitat Sorin Marinescu, vă aşteaptă duminică la o nouă ediţie, alături de Mirela Vescan și Thea Haimovitz. 

Invitatul acestei săptămâni, Sorin Marinescu, MBA - CEO MyAngels, va continua discuția despre noua platformă de socializare pe care a creat-o.

„Este o rețea de social media cum este cam orice rețea de social media, însemnând că există utilizatori care pot să intre liber și în mod gratuit să facă schimb de comunicare între ei. În forma pe care o vedem acum este lansată din mai, ca variantă finală. Are peste 30 de mii de utilizatori din 65 de țări, deci este universală”, a spus Sorin Marinescu în cadrul emisiunii.

Mai multe despre acest subiect poți afla duminică, 14 decembrie, de la ora 11:00. Emisiunea se transmite pe DC News şi DC news TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

mi-th influencer
sorin marinescu
mirela vescan
