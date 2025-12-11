Vremea de Crăciun și Revelion 2026. Florinela Georgescu (ANM), prognoza până la finalul anului

Florinela Georgescu, director executiv în Administrația Națională de Meteorologie (ANM), va oferi informații exclusive despre vreme la DCNews și DCNewsTV.

Principalele teme de discuție vor fi:

Cum a fost vara anului 2025 pentru agricultură?

Vortexul polar, privit cu îngrijorare

Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion?

Cât de frig ar fi dacă invazia de aer rece din nord ar lovi Europa?

Mediterana este fierbinte, la fel și Oceanul Atlantic. La ce ne putem aștepta?

Vom avea iarnă autentică în ianuarie și februarie?

Toate răspunsurile le puteți afla de la Florinela Georgescu joi, 11 decembrie, de la ora 17:00. Interviul va fi transmis pe DC News și DC News TV, pe Facebook și Youtube.

Rămâneți alături de noi!

VEZI ȘI: „Va fi o iarnă grea în România“ / Florinela Georgescu (ANM) demontează știrea care apare în fiecare toamnă / video

Video: