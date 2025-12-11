€ 5.0898
Vremea de Crăciun și Revelion 2026. Florinela Georgescu (ANM), prognoza până la finalul anului
Data actualizării: 15:54 11 Dec 2025 | Data publicării: 15:36 11 Dec 2025

EXCLUSIV Vremea de Crăciun și Revelion 2026. Florinela Georgescu (ANM), prognoza până la finalul anului
Autor: Elena Aurel

florinela georgescu 1 Florinela Georgescu, director executiv ANM,
 

Florinela Georgescu, director ANM, vine la DC News cu cele mai noi informații despre vreme.

Florinela Georgescu, director executiv în Administrația Națională de Meteorologie (ANM), va oferi informații exclusive despre vreme la DCNews și DCNewsTV.

Principalele teme de discuție vor fi:

Cum a fost vara anului 2025 pentru agricultură?

Vortexul polar, privit cu îngrijorare

Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion?

Cât de frig ar fi dacă invazia de aer rece din nord ar lovi Europa?

Mediterana este fierbinte, la fel și Oceanul Atlantic. La ce ne putem aștepta?

Vom avea iarnă autentică în ianuarie și februarie?

Toate răspunsurile le puteți afla de la Florinela Georgescu joi, 11 decembrie, de la ora 17:00. Interviul va fi transmis pe DC News și DC News TV, pe Facebook și Youtube. 

Rămâneți alături de noi!

„Va fi o iarnă grea în România" / Florinela Georgescu (ANM) demontează știrea care apare în fiecare toamnă / video

Video:

anm
craciun
revelion
prognoza meteo
florinela georgescu
