Când îmbătrânește, de fapt, inima? Dr. Anca Tâu, șapte răspunsuri diferite

Într-o lume în care bolile cardiace rămân a fi principalul ucigaș tăcut, dr. Anca Tâu, medic primar cardiolog, aduce în discuție o intrebare care frământă pe mulți: "Când îmbătrânește, de fapt, inima?". Răspunsul, spune medicul, diferă de la un continent la altul și nu are neapărat legătură cu vârsta din buletin, ci mai degrabă cu stilul de viață.

"Când îmbătrânește, de fapt, inima? Întreabă lumea. îți va da șapte răspunsuri diferite.

În Europa, „old” începe pe la 75 ani. În Japonia, campioana longevității - abia pe la 80–85 ani. În SUA, stilul de viață apăsă accelerația: 65–70 ani. În America Latină, stresul metabolic coboară pragul spre 60–65ani. În Orientul Mijlociu, diabetul epidemic împinge inima în „old” la 55–60 ani. În Asia de Sud, hipertensiunea și obezitatea urbană mută vârsta cardiacă sub 60 ani.În Africa, povara bolilor lovește devreme: 50–55 ani.

Când începe fibrilația atrială. "Planeta îmbătrânește diferit"

Aceeași planetă. Aceeași inimă. Șapte ritmuri diferite de îmbătrânire. Articolul din JACC o spune limpede: Nu vârsta din buletin produce fibrilație atrială, ci anii de risc pe care i-ai ignorat. Hipertensiunea nediagnosticată, inflamația cronică, obezitatea tăcută, somnul puțin, sedentarismul „nevinovat”, stresul care nu mai trece- toate adunate, zi după zi, an după an.

Fibrilația atrială-AF nu începe la 75 ani. Începe la 35, 40, 45… și explodează când atriul nu mai poate compensa.

Planeta îmbătrânește diferit. Dar lecția e aceeași: inima își scrie vârsta în fiecare alegere mică pe care o faci.

Dr. Anca Tâu, "întrebarea care doare"

Întrebarea care doare: Tu câți ani ai și câți ani are inima ta? Europa? Japonia? America? Africa? Și unde vrei să fie peste 10 ani?

Pentru că adevărul crud este acesta: fibrilația atrială NU e o surpriză. E biografia ultimelor două decenii.

Nu îți poți schimba vârsta din buletin. Dar îți poți schimba vârsta inimii", a scris Anca Tâu pe pagina sa de Facebook.