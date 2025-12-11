Incredibil: De ce țin spaniolii bidoane cu apă la poartă

Incredibil sau nu, există un motiv cât se poate de banal pentru care spaniolii țin bidoane de 5 sau 10 litri, pline cu apă, la poartă. Le pun de-o parte și de alta a porților. Se pare că mirosul de urină al animalelor de companie este extrem de deranjant în Spania. Unii proprietari de animale pleacă de acasă cu sticla cu apă și cu detergent pentru a atenua mirosul lăsat în urmă de animalele de companie.

Pe un grup de români în Spania, un român a ridicat problema cu privire la bidoanele de apă ținute de spanioli la poartă, fiind curios de acest aspect.

Cum procedează românii din Spania, cu animale de companie

”Bună dimineața, când ies cu cățelușa, întodeauna am o sticlă cu apă cu puțin detergent de vase. Pun unde urinează, așa nu rămâne foarte mult mirosul. Pe lângă blocuri, scări nu trec, merg mai mult pe trotuar zone cu iarbă, mai departe de locuințe” explică o româncă din Spania.

Bidoanele de apă sperie cățeii

”Apa protejează peretele pe care au urinat de multe ori cățeii, doar îl protejează… să nu mai facă alții după ei” a scris un internaut.

”Reflexia luminii în apa din sticlă ar speria câinii sau forma sticlei și strălucirea apei îi fac să evite zona” explică un alt comentariu.

Altul precizează: ”În Spania, cred că există mai multe case cu animale de companie decât case cu copii. În plus și cele cu copii au animale de companie, în special câini și pisici”.