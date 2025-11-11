Populația Spaniei atinge un record istoric: 49,4 milioane de locuitori în 2025

Populaţia Spaniei a crescut cu 105.488 persoane în al treilea trimestru al acestui an şi, la 1 octombrie 2025, a ajuns la 49.442.844 de locuitori, o valoare maximă a seriei istorice iniţiate în 1971, ca urmare a creşterii numărului de persoane născute în străinătate, informează marţi EFE.

Potrivit unui raport publicat marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS), din totalul de 49,4 milioane de locuitori, 39.617.578 sunt persoane născute în Spania (cu 9.901 mai puţine decât în trimestrul anterior), în timp ce 9.825.266 sunt rezidenţi în Spania născuţi în străinătate, cu 115.389 mai mulţi.

Conform statisticii INS, cele mai multe persoane care au venit în Spania aveau naţionalitate columbiană (32.100), spaniolă (24.500 persoane revenite), marocană (23.400) şi venezueleană (20.500).

Locuitorii cu naţionalitate străină au crescut cu 78.937 faţă de al doilea trimestru.

Potrivit acestei statistici, populaţia de naţionalitate spaniolă a crescut cu 26.551 de persoane în trimestrul al treilea comparativ cu cel precedent. Astfel, din cele 49,4 milioane de persoane care locuiesc în Spania, 42.310.520 au naţionalitate spaniolă şi 7.132.324 au naţionalitate străină.

Pe de altă parte, cei mai numeroşi emigranţi au fost spanioli (9.100 plecări), columbieni (8.200 plecări), marocani (7.900 plecări) şi români (4.400 plecări).

Populaţia a crescut în toate regiunile Spaniei în trimestrul al treilea al acestui an, comparativ cu cel precedent.

De asemenea, la 1 octombrie 2025, numărul gospodăriilor a fost de 19.684.380, cu o creştere de 55.109 în trimestrul al treilea.