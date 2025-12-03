€ 5.0910
|
$ 4.3656
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.3656
 
DCNews Stiri Tezaur tracic din aur, descoperit accidental în România de un detectorist: 4 brățări găsite în jurul unui copac
Data publicării: 14:54 03 Dec 2025

Tezaur tracic din aur, descoperit accidental în România de un detectorist: 4 brățări găsite în jurul unui copac
Autor: Tiberiu Vasile

Tezaur tracic din aur, descoperit accidental în România de un detectorist 4 brățări găsite în jurul unui copac Sursa Foto: Agerpres
 

Un nou tezaur tracic din aur a fost găsit în România, după ce un detectorist pasionat a făcut o descoperire neașteptată într-o pădure din Gorj.

O descoperire spectaculoasă a adus în prim-plan un tezaur tracic din aur găsit accidental în România, după ce un detectorist amator a scos la lumină patru brățări vechi de peste trei milenii. Artefactele au ajuns deja în colecțiile Muzeului Județean „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu, instituție care a confirmat că piesele reprezintă o descoperire deosebit de valoroasă.

Detectoristul care a schimbat o simplă ieșire în pădure într-o descoperire istorică

Autorul acestei reușite este târgujianul George Ștefan Andreescu, în vârstă de 42 de ani, pasionat de căutări cu detectorul de metale încă din 2018. Deși experiența l-a obișnuit cu ieșiri lungi și fără rezultate, de această dată lucrurile au luat o turnură cu totul neașteptată.

„Este o descoperire întâmplătoare, la care nu mă aşteptam şi nu cred că visam vreodată să găsesc”, a povestit el, relatând cum, după ore bune de mers prin pădure fără niciun semnal, detectorul a început brusc să indice prezența metalului. Ezitând inițial, a decis totuși să sape - un moment care avea să îi schimbe complet ziua.

Prima piesă găsită l-a lăsat fără cuvinte. Apoi au urmat, una după alta, încă trei artefacte, toate în același perimetru. „Am fost foarte uimit de ceea ce am găsit, după prima piesă pe care am găsit-o am mai găsit alte trei piese, aproximativ cam în acelaşi loc”, a declarat el.

Artefactele au fost predate imediat autorităților, conform legii. „Este vorba despre piese din aur, le-am predat conform legii”, a explicat Andreescu. Prietenii care îl însoțeau au fost la fel de surprinși și l-au felicitat pentru reușită.

Susținut de soție în această pasiune, George a primit și un mesaj emoționant din partea Mihaelei Andreescu, care a scris: „Mândră de tine soţul meu, Andreescu George! România, de ziua ei, mai primeşte iată în dar o comoară din adâncurile ei. Sunt fericită ca tu ai descoperit-o şi o laşi urmaşilor, ca mărturie a acestui popor cu rădăcini bine înfipte în acest pământ binecuvântat”.

Un tezaur tracic cu o vechime de peste trei milenii

Cele patru artefacte au o greutate totală de 36 de grame și au fost depuse în depozitele muzeului din Târgu Jiu. Directorul instituției, Dumitru Hortopan, a explicat că „Este vorba despre o descoperire realizată cu ajutorul detectorului de metale, pe raza comunei Stăneşti, (...) în pădure, este vorba de patru brăţări de aur găsite în jurul unui copac”.

Specialiștii estimează că piesele datează din perioada târzie a epocii bronzului, mai exact de acum aproximativ 3.300–3.200 de ani, fiind reprezentative pentru cultura tracilor. „Sunt piese care datează de acum 3.300 - 3.200 de ani, din perioada târzie a epocii bronzului, care, din punct de vedere etnic, îi defineşte pe traci”, a precizat Hortopan.

O comoară adăugată patrimoniului național

Artefactele au fost deja introduse în patrimoniul muzeal și urmează să fie supuse unei expertize oficiale. „Piesele au intrat în patrimoniul muzeului, vor fi expertizate şi propuse Comisiei Naţionale de Arheologie să fie clasate la categoria eu zic că Tezaur al Patrimoniului Cultural Naţional”, a mai declarat directorul muzeului, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: „Creierul” jafului de tezaur românesc, în fața instanței. Descoperirea-cheie în cazul obiectelor de patrimoniu dispărute în Olanda

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tezaur
bratari dacice
tracic
gorj
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Cine este tânăra care a depășit vedete și magnați și a devenit miliardară la doar 30 de ani?
Publicat acum 20 minute
Dificultățile cu care se confruntă foarte mulți profesori. De ce are nevoie sistemul de învățământ / video
Publicat acum 28 minute
Provocările financiare și sociale ale românilor: Cum ne influențează deciziile de moment viitorul financiar
Publicat acum 29 minute
Ciprian Ciucu revine la DC News: Mizele reale ale bătăliei pentru Capitală / interviu video
Publicat acum 41 minute
IULIUS obține prima refinanțare unitară din România pentru un portofoliu mixed-use, în valoare de 305 milioane de euro
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 01 Dec 2025
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat acum 21 ore si 51 minute
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Participați la alegerile locale pentru Primăria Municipiului București?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close