A murit judecătoarea Ramona Mornăilă, de la Curtea de Apel Cluj. Nicușor Dan îi semnase pensionarea în 1 Decembrie
Data actualizării: 14:59 03 Dec 2025 | Data publicării: 14:41 03 Dec 2025

A murit judecătoarea Ramona Mornăilă, de la Curtea de Apel Cluj. Nicușor Dan îi semnase pensionarea în 1 Decembrie
Autor: Andrei Itu

O judecătoare de la Curtea de Apel Cluj a murit. Nicușor Dan a semnat decretul de pensionare pentru Ramona Mornăilă pe 1 decembrie Foto ilustrativ Pexels - Lumânare
 

La doar două zile după semnarea decretului de pensionare de către președintele Nicușor Dan, judecătoarea de la Curtea de Apel Cluj Ramona Mornăilă a murit.

Curtea de Apel Cluj a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea judecătoarei Ramona Mornăilă.

Mesajul Curții de Apel Cluj la moartea judecătoarei Ramona Mornăilă

”Îndurerat și cu sufletele cernite de durere, personalul Curţii de Apel Cluj, judecători și grefieri, regretă nespus plecarea prematură a doamnei RAMONA MORNĂILĂ, judecător în cadrul Secției penale și de minori.

Profesionist desăvârşit și competent, prin întreaga sa activitate, judecătorul Ramona Mornăilă s-a dăruit actului de justiţie Suntem alături de familia îndoliată, în aceste momente cumplite și ne exprimăm profundul regret și întreaga noastră compasiune”, au transmis colegii judecătoarei într-un comunicat.

Judecătoarea Ramona Mornăilă ar fi suferit de o boală incurabilă.

Nicușor Dan a semnat decretul de pensionare al judecătoarei Ramona Mornăilă, acum 2 zile, pe 1 decembrie 2025

Președintele Nicușor Dan a semnat un decret privind eliberarea din funcţie a Ramona Mornăilă — judecătoare la Curtea de Apel Cluj — prin pensionare, începând cu data de 1 decembrie 2025. Este vorba despre Decretul — Decretul nr. 1.091/2025, care prevede că ”la data de 1 decembrie 2025, doamna Mornăilă Ramona … se eliberează din funcție ca urmare a pensionării”.

