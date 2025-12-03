A murit judecătoarea Ramona Mornăilă, de la Curtea de Apel Cluj. Nicușor Dan îi semnase pensionarea în 1 Decembrie

La doar două zile după semnarea decretului de pensionare de către președintele Nicușor Dan, judecătoarea de la Curtea de Apel Cluj Ramona Mornăilă a murit.
Curtea de Apel Cluj a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea judecătoarei Ramona Mornăilă.
”Îndurerat și cu sufletele cernite de durere, personalul Curţii de Apel Cluj, judecători și grefieri, regretă nespus plecarea prematură a doamnei RAMONA MORNĂILĂ, judecător în cadrul Secției penale și de minori.
Profesionist desăvârşit și competent, prin întreaga sa activitate, judecătorul Ramona Mornăilă s-a dăruit actului de justiţie Suntem alături de familia îndoliată, în aceste momente cumplite și ne exprimăm profundul regret și întreaga noastră compasiune”, au transmis colegii judecătoarei într-un comunicat.
Judecătoarea Ramona Mornăilă ar fi suferit de o boală incurabilă.
Președintele Nicușor Dan a semnat un decret privind eliberarea din funcţie a Ramona Mornăilă — judecătoare la Curtea de Apel Cluj — prin pensionare, începând cu data de 1 decembrie 2025. Este vorba despre Decretul — Decretul nr. 1.091/2025, care prevede că ”la data de 1 decembrie 2025, doamna Mornăilă Ramona … se eliberează din funcție ca urmare a pensionării”.
