Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”

Viorica Costiniu acuză o parte dintre judecătorii Instanței Supreme că nu cunosc Constituția și că dezinformează opinia publică și corpul magistraților.

Potrivit acesteia, președintele ÎCCJ este, prin funcție, șeful puterii judecătorești și reprezintă toate instanțele din România, în timp ce CSM este doar o autoritate care include și procurori, fără a se confunda cu puterea judecătorească.

„Culmea, chiar judecători ai celei mai înalte curți habar n-au că președintele ÎCCJ este șeful puterii judecătorești, nu CSM. Nu știu să citească o Constituție”, a spus Viorica Costiniu.

Instanța Supremă este „doar o instanță între celelalte”

Fosta judecătoare afirmă că Instanța Supremă este „doar o instanță între celelalte”, deși ierarhic superioară, și că judecătorii care o compun provin din sistem precum toți ceilalți magistrați. Ea critică „vedetismul” și „individualitățile” din magistratură care ar destabiliza corpul judecătoresc și ar oferi muniție politicului pentru a interveni în justiție.

Referindu-se la disputa privind asumarea acordului de către Lia Savonea, Viorica Costiniu susține că președintele ÎCCJ reprezintă toate instanțele în relația cu celelalte puteri ale statului, iar Adunarea Generală a Înaltei Curți decide doar în chestiuni interne specifice acestei instanțe: „Când președintele ÎCCJ vorbește cu reprezentanții celorlalte puteri ale statului, el reprezintă toate instanțele, nu doar ÎCCJ.”

Judecătoarea îi atacă direct pe cei care au criticat din anonimat acțiunile președintei Instanței Supreme: „Invitație pentru ciripitorii de serviciu: abțineți-vă de la dezinformări. Politicul pândește la cotitură să compromită independența Justiției.”

Viorica Costiniu afirmă că magistrații cu experiență ar trebui să cunoască prevederile constituționale, jurisprudența CEDO și limitele libertății de exprimare, sugerând că unii judecători ai ÎCCJ „nu își sfințesc locul”. Ea încheie cu un mesaj direct:



„Președintele ÎCCJ este șeful puterii judecătorești. Iar dacă după 18 ani în magistratură nu știți asta, înapoi la carte”.

Iată mesajul integral al Vioricăi Costiniu:

„Culmea, chiar judecători ai celei mai înalte curți habar n-au că președintele ICCJ este șeful puterii judecătorești, nu CSM. Nu știe să citească o Constituție. CSM este doar o autoritate ce nu este similară cu puterea judecătorească, cuprinzând și procurorii. Șeful puterii judecătorești reprezintă toate instanțele și vorbește în numele tuturor. ICCJ este doar o instanță între toate celelalte chiar dacă este ierarhic cea mai înaltă.



Judecătorii ICCJ provin din instanțele sistemului, nu din spuma mării. E adevărat că unii s-au mai scăpat direct din parchete, ca excepție, alții au mai sărit câte o treaptă în cariera lor din ierarhia instanțelor, și în prezent sunt o structură internă sistemică, care fără instanțele premergătoare n-ar exista, spre deosebire de instanțele a căror competență este mult mai vastă, unde rămân definitive mult mai multe cauze decât cele care ajung și la ICCJ. Dezechilibrarea sistemului este datorată în principal unora care se evidențiază, din vedetism, individualități a căror vizibilitate urmărește destabilitatea structurală și ocazii speculate de partide, de politic, de a-i diminua importanța puterii judecătorești care, între cele 3 puteri constituționale egale, asigură de fapt stabilitatea în țară și a statului de drept.

Vremelniciei celor care compun celelalte 2 puteri li se opune stabilitatea corpului de judecători care formează un corp unic, unitar. Când președintele ICCJ vorbește cu reprezentanții celorlalte puteri ale statului, el vorbește și reprezintă toate instanțele, nu vorbește doar în numele ICCJ, care prin Adunarea ei Generală hotărăște pentru ce prevede legea și respectiv doar cu privire la atribuțiile stricte legate de funcționarea ICCJ.

Ciripitorilor de serviciu din anonimat din ICCJ le facem invitația să se abțină a dezinforma, conștient sau nu, magistratura română, opinia publică și politicul care pândește la cotitură compromiterea independenței Justiției și identificarea individualităților din sistem, pentru ca asemenea calului troian să-l destructureze dinlăuntrul lui, ca punct de începere, continuat apoi prin manevre politice.



La acest nivel, te-ai aștepta ca un judecător ICCJ să cunoască prevederile constituționale, prevederile CEDO, ale jurisprudenței instanțelor judiciare internaționale recunoscute de România privind libertatea de exprimare și limitele și restricțiile; altfel, dacă vorbește gura fără tine, că ești nevorbit, înseamnă că nu-ți sfințești locul pe care te afli, ci doar îl reduci la un scaun cu 3 picioare.



Așa că, judecătorii României de bună-credință și care aparțin corpului judecătoresc al puterii judecătorești vă înștiințează: dacă după un minim de 18 ani în magistratură nu ați aflat că președintele ICCJ, ca funcție, nu ca persoană fizică — la care s-a rezumat vocea individuală dar anonimată pentru public, nu și pentru cei care trompetează — este ȘEFUL PUTERII JUDECĂTOREȘTI, adică al tuturor judecătorilor.



Varianta prescurtată: anonimule judecător, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs din vârful ierarhiei instanțelor, pentru care nu reprezinți un exemplu câtă vreme înainte de a deschide gura nu te dumirești care îți e locul. Adică unul dintre noi mulți, în jur de 5000, și ATÂT”.