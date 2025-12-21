Augustin Zegrean îi explică lui Nicușor Dan cum CCR nu i-a dat forțe sporite: I-a spus care-i sunt atribuțiile. Asta exista și pe vremea mea

În 20 decembrie, președintele României, Nicușor Dan, anunța, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, că "CCR a decis recent o schimbare esențială", care "întărește rolul Președintelui ca garant al respectării Constituției".

Mai exact, Nicușor Dan spunea că "președintele României își recâștigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament".

Augustin Zegrean: CCR nu poate să îi înlesnească atribuțiile

DC NEWS l-a întrebat pe Augustin Zegrean ce forțe sporite primește mai exact Nicușor Dan, iar fostul judecător CCR ne-a explicat că ceea ce anunța ieri șeful statului drept "o schimbare esențială", exista, de fapt, și acum 10 ani, iar CCR poate doar să îi spună președintelui României ce atribuții are, nu și să-i întărească rolul.

"Asta era și pe vremea mea. Președintele poate să ceară o singură dată revizuirea legii în Parlament. Deci legea se trimite la promulgare, el spune că nu e de acord cu ea și o trimite înapoi pentru o revizuire. Întrebarea era așa: dacă îi acceptă revizuirea și fac o modificare la lege, dacă el mai poate să sesizeze Curtea încă o dată. Poate să o facă. Asta am spus-o încă când eram eu acolo (la CCR, în calitate de judecător n.r. ), acum vreo 10 ani.

"Nu a spus nimic nou CCR-ul, CCR-ul a revenit acum. Este o altă lege. Dacă i s-a acceptat și s-a modificat proiectul de lege, este un proiect de lege practic, adoptat de Parlament, pe care el trebuie să îl promulge. El nu poate să refuze promulgarea. Poate să ceară reanalizarea legii la Parlament și dacă Parlamentul la reanalizare schimbă conținutul legii poate din nou să ceară revizuirea. Și nu doar Parlamentul, ci și ceilalți subiecți: Parlamentul, un grup de 25 de senatori, 55 de deputați, Înalta Curte sau președintele, sau primul-ministru pot să ceară să verifice din nou legea, nu e nicio problemă. Nu poate CCR să îi înlesnească atribuțiile, CCR poate doar să îi spună care îi sunt atribuțiile", ne-a mai explicat Augustin Zegrean.
















