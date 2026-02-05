Lege nouă în Italia: Dacă asupra unui copil este găsit un cuțit, părinții sunt amendați cu până la 1.000 de euro

În Italia, Guvernul a dat un nou decret de securitate prin care părinții ai căror copii poartă cuțite la ei vor fi sancționați.

Proiectul, prezentat astăzi, interzice complet portul de instrumente cu lamă flexibilă sau ascuţită mai lungă de 5 centimetri, cuţite automate sau pliabile, uşor de ascuns şi utilizate frecvent şi prevede că nerespectarea acestei interdicţii se pedepseşte cu unul până la trei ani de închisoare.

Documentul include şi interdicţia de a purta, cu excepţia existenţei de motive justificate, a instrumentelor cu lamă ascuţită mai lungă de 8 centimetri, caz în care pedeapsa este de şase luni până la trei ani de închisoare.

Pentru ambele infracţiuni pot fi impuse sancţiuni administrative suplimentare: suspendarea permisului de conducere şi a permisului de port-armă pentru o perioadă de până la un an sau interdicţia de a le obţine, precum şi notificarea autorităţii judiciare competente şi a poliţiei.

Dacă infracţiunea este comisă de un minor, persoana cu răspundere părintească este pasibilă de o amendă administrativă cuprinsă între 200 şi 1.000 de euro, a mai consemnat ANSA, conform Agerpres.