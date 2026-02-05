Donald Trump spune că va ajunge în Rai: "Cu toate aceste lucruri bune pe care le fac..."

Președintele SUA, Donald Trump, a spus că „probabil va ajunge în Rai”, adresându-se unei mulțimi la „Micul Dejun Național de Rugăciune” din Washington, joi dimineață.

Trump s-a lăudat cu succesul represiunii sale împotriva imigrației, care a trimis până acum mii de migranți ilegali în afara țării. Acesta ar fi motivul pentru care ar trebui „să ajungă în Rai”, potrivit lui Trump, care a susținut că așa a scăpat țara de criminali.

„Când am spus că nu voi ajunge niciodată în Rai, am glumit”, a spus președintele Trump. „Cu toate aceste lucruri bune pe care le fac, mai ales pentru religie... probabil ar trebui să ajung în Rai. Nu sunt un candidat perfect, dar am făcut o grămadă de lucruri bune pentru oameni perfecți”, a mai spus el, scrie The Express.

Donald Trump se gândește la moarte?

Acesta a fost un nou moment în care președintele SUA a reflectat asupra propriei vieți, în timp ce americanii continuă să-i pună la îndoială sănătatea, potrivit sursei citate.

În ultimele luni, Donald Trump s-a confruntat cu o afecțiune venoasă cronică care i-a învinețit mâinile și i-a umflat gleznele, ceea ce a făcut ca țara să creadă că nu se simte prea bine. Pe lângă toate acestea, multiple gafe publice au stârnit îngrijorări cu privire la funcția cognitivă a lui Trump.

Trump a fost întâmpinat pe scenă cu brațele deschise de o mulțime religioasă care i-a lăudat conducerea în ultimul an.

„Astăzi, președintele Trump va uni țara noastră prin puterea rugăciunii la cea de-a 74-a ediție a Micului dejun Național de Rugăciune. Președintele Trump a făcut progrese fără precedent pentru a proteja drepturile noastre date de Dumnezeu și și-a îndeplinit promisiunea de a inversa politicile divizive ale lui Joe Biden, care au transformat guvernul federal în armă împotriva bărbaților și femeilor credincioși. Președintele Trump a obținut victorii majore pentru libertatea religioasă - de la apărarea vieții inocente la restaurarea adevărului biologic și protejarea drepturilor fundamentale ale părinților”.

Prima apariție a lui Trump la Micul dejun Național de Rugăciune a avut loc în timpul primului său mandat, în 2017, apoi a revenit în 2025. Micul Dejun Național de Rugăciune are loc în Washington. Evenimentul se desfășoară, de obicei, la Washington Hilton Hotel și este organizat anual, la începutul lunii februarie.