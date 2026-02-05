Reuniune la Patriarhia Română, joi: Creştere vertiginoasă a numărului credincioşilor sau botezaţilor români în diaspora

Adunarea Naţională Bisericească se întruneşte, joi, la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, urmând să aprobe raportul de activitate al Bisericii Ortodoxe Române pentru anul 2025, prezentat Consiliului Naţional Bisericesc, de Patriarhul Daniel, scrie Agerpres.

Potrivit Agenţiei Basilica a Patriarhiei Române, Consiliul Naţional Bisericesc s-a întrunit miercuri.

Intitulat "Centenarul Patriarhiei Române, noii sfinţi români şi sfinţirea picturii Catedralei Naţionale", raportul-sinteză reflectă activitatea Bisericii Ortodoxe Române în 2025, proclamat drept Anul omagial-comemorativ al Centenarului Patriarhiei Române şi al duhovnicilor şi mărturisitorilor ortodocşi români din secolul al XX-lea.

În plan liturgic, PF Daniel a evidenţiat proclamarea generală a canonizării a 16 noi sfinţi români, duhovnici şi mărturisitori din secolul al XX-lea, eveniment care a avut loc în data de 4 februarie 2025, în ziua împlinirii a 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie.

Potrivit raportului, tot anul trecut au fost înscrişi în calendarul bisericesc mai mulţi sfinţi şi sărbători, au fost aprobate texte liturgice dedicate noilor sfinţi români şi a fost instituită Duminica Sfinţilor Athoniţi, în a treia duminică după Rusalii. De asemenea, Sfântul Sinod a instituit Ziua Clerului Militar, celebrată pentru prima dată în data de 26 octombrie la Catedrala Naţională.

"Un moment de importanţă majoră l-a constituit sfinţirea picturii în mozaic a Catedralei Naţionale, săvârşită de Patriarhul României împreună cu Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi un sobor de ierarhi ai Sfântului Sinod", precizează sursa citată.

Patriarhul Daniel a prezentat şi datele privind activitatea BOR în afara României. Parohiile şi filiile din diaspora sunt în creştere faţă de anul 2024. În ultimul an, Episcopul Nectarie a devenit primul ierarh român al Irlandei şi Islandei, iar IPS Atanasie a fost întronizat ca primul Arhiepiscop al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

Creștere vertiginoasă a numărului de credincioși sau a botezaților români în diaspora

În comunităţile ortodoxe româneşti din diaspora au fost oficiate în anul 2025 de aproape cinci ori mai multe botezuri decât înmormântări. "Vedem acolo, în diaspora română, cum creşte numărul credincioşilor sau botezaţilor români", a evidenţiat Patriarhul Daniel, citat de basilica.ro.

Sectorul de pelerinaj al Patriarhiei Române a organizat anul trecut atât pelerinaje interne, cât şi externe la care au participat aproximativ 15.000 de persoane. Patriarhul a subliniat importanţa pelerinajelor interne, care contribuie la cunoaşterea mănăstirilor şi a sfinţilor români recent canonizaţi.

De activitatea social-filantropică şi medicală au beneficiat în 2025 aproximativ 280.000 de persoane aflate în situaţii vulnerabile. În aceste activităţi au fost implicaţi 506 preoţi de caritate, care asigură asistenţa religioasă în spitale, unităţi militare, penitenciare şi aşezăminte de ocrotire socială.

Conform raportului, datele pentru anul 2025 indică o creştere a implicării în rândul tinerilor prin majorarea numărului de asociaţii şi grupuri de voluntari, precum şi o intensificare a activităţii de artă bisericească şi restaurare. În acelaşi timp, se constată o creştere semnificativă a tipăririi de Biblii, fiind publicate de aproape trei ori mai multe Sfinte Scripturi faţă de anul 2024.

Patriarhul a amintit şi proiectul naţional destinat prevenirii abandonului şcolar, derulat de Patriarhia Română cu finanţare europeană, prin Centrul de activităţi cu tineretul "Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul", situat în oraşul Pantelimon din judeţul Ilfov.

Proiectul, cu o valoare totală nerambursabilă de aproximativ 50 milioane de euro, se desfăşoară în perioada 1 septembrie 2025 - 31 decembrie 2029. Acesta cuprinde două componente: construirea unui centru multifuncţional cu dotări sportive şi culturale pentru copii şi tineri, pe o suprafaţă de aproximativ 10 hectare, precum şi desfăşurarea de activităţi educaţionale şi formative în 117 centre de tineret din toate eparhiile Patriarhiei Române, care vor sprijini 5.850 de copii.

Raportul prezentat Consiliului Naţional Bisericesc va fi supus aprobării Adunării Naţionale Bisericeşti, iar vineri va fi adus la cunoştinţa membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care se vor reuni în şedinţă de lucru.

Consiliul Naţional Bisericesc este organismul central executiv al Sfântului Sinod şi al Adunării Naţionale Bisericeşti. Este format din 12 membri ai Adunării Naţionale Bisericeşti, câte un cleric şi câte un mirean reprezentând fiecare mitropolie din ţară, desemnaţi pe o perioadă de patru ani şi pentru cel mult două mandate.