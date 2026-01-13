€ 5.0896
DCNews Stiri Reacția BOR la inițiativa privind legalizarea prostituției în România
Data actualizării: 13:55 13 Ian 2026 | Data publicării: 12:14 13 Ian 2026

Reacția BOR la inițiativa privind legalizarea prostituției în România
Autor: Andrei Itu

calendar-crestin-ortodox--sarbatoare-15-mai-2023--de-aici-vin-mataniile-facute-in-biserica_64411900 Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: pxhere.com

Patriarhia Română a reacționat în urma inițiativei privind legalizarea prostituției în România.

 

Patriarhia Română transmite că se opune ferm legalizării prostituției în țara noastră. Conducerea Bisericii Ortodoxe Române spune, că prostituția reprezintă o ”formă gravă de exploatare”, iar legalizarea ei ar duce și la ”o degradare morală a societatății”.

Mai mult, legalizarea acestei practici, în prezent dezincriminată în România, ar ”degradara moral societatea și nu va duce nici la eliminarea traficului de persoane, nici la eradicarea exploatării sexuale”. 

Mesajul Patriarhiei Române vine după ce deputatul PNL Ion Iordache a inițiat un proiect de lege ce vizează reglementarea, autorizarea și controlul activităților de natură sexuală. 

BOR, despre incompatibilitatea prostituției cu viața spirituală 

”Legalizarea prostituției – o inițiativă incompatibilă cu învățătura de credință ortodoxă

Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea profundă și dezaprobarea față de inițiativa care vizează legalizarea prostituției, considerând că un asemenea demers este incompatibil cu învățătura de credință ortodoxă și cu respectarea demnității persoanei umane.

Prostituția reprezintă o formă gravă de exploatare și tranzacționare a trupului omenesc în scop financiar, având consecințe negative profunde asupra persoanei și asupra societății în ansamblu. Legalizarea acestei practici nu conduce la vindecarea realităților sociale dureroase asociate prostituției, ci, dimpotrivă, favorizează proliferarea lor, contribuind la desconsiderarea demnității umane și la degradarea morală a societății.

Reiterăm și faptul că România este semnatară a Convenției ONU pentru suprimarea traficului de persoane și exploatării prostituției semenilor care afirmă că prostituția este „incompatibilă cu demnitatea și valoarea ființei umane și pune în pericol bunăstarea individului, a familiei și a comunității”, convenție care obligă statele semnatare să interzică prostituția organizată.

Învățătura Sfintei Scripturi și a Bisericii Ortodoxe afirmă în mod constant incompatibilitatea prostituției cu viața spirituală (cf. Deuteronomul 23, 17; 1 Tesaloniceni 4, 3). Din perspectivă creștină, trupul omenesc este „templu al Duhului Sfânt” (1 Corinteni 6, 19), iar orice formă de exploatare sexuală sau de folosire degradantă a acestuia constituie o încălcare gravă a demnității personale și afectează pe termen lung sănătatea fizică, psihică și sufletească a persoanei”, a evidențiat Patriarhia Română.

Ce ar aduce, de fapt, legiferarea prostituției

”Legiferarea prostituției nu va conduce la eradicarea traficului de persoane, nici la eliminarea exploatării sexuale și nici la dispariția prostituției ilegale. Dimpotrivă, există riscul real ca aceasta să ofere un cadru legal favorabil extinderii unor practici incompatibile cu libertatea și demnitatea persoanei umane.

În acest context, Patriarhia Română consideră necesară exprimarea unei poziții publice ferme, în conformitate cu învățătura Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți, ori de câte ori inițiativele legislative contravin, în mod evident, valorilor morale și mărturisirii de credință a Bisericii Ortodoxe Române”, a mai transmis Patriarhia Română, într-un comunicat de presă.

Vezi și -  De ce este bine să ne spovedim și împărtășim cât mai des. Adrian Agachi: Păcatele pe care le detectăm mai greu / video

Vezi și - Când AI-ul ia locul omului: Poziția Bisericii Ortodoxe despre inteligența artificială

prostitutie
bor
legalizare prostitutie
