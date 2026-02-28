„România în Lumină”. Cezar Irimia: După 26 de ani de promisiuni și așteptare, ne-am recâștigat încrederea în sistemul de sănătate

"După 26 de ani de promisiuni și așteptare, astăzi ne-am recâștigat încrederea în sistemul de sănătate, grație actualului ministru al Sănătății și Primei Doamne, care, prin proiectul comun cu MS – „România în Lumină” – au aprins, tot astăzi, pentru noi, pacienții, luminița speranței.

Da, speranța a renăscut și s-a făcut primul pas către o minimă normalitate, prin lansarea Registrului Național de Neonatologie și a registrelor de screening pentru bolile cronice.

Stimă și considerație!", a scris Cezar Irimia pe Facebook.

***

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a declarat vineri că Registrul Național de Screening Neonatal reprezintă o măsură concretă a Ministerul Sănătății, născută din dialog, colaborare și responsabilitate, fiind un pas esențial pentru ca fiecare nou-născut să aibă acces la prevenție, diagnostic, intervenție și tratament adecvat încă din primele zile de viață.

'Registrul Național de Screening Neonatal a prins contur în urmă cu câteva luni când ne-am reunit în aceeași sală cu domnul ministru și pentru a discuta o problemă dureroasă - modul în care este gestionată situația copiilor născuți prematur.

Atunci am promis că nu vom rămâne doar la nivelul discuțiilor și iată-ne astăzi aici, după trei luni, cu o soluție concretă. Evenimentul de astăzi este dovada clară că atunci când autoritățile, societatea civilă și profesioniștii din domeniul medical se așează împreună la aceeași masă pot apărea soluții concrete și reale pentru comunitate.

Registrul Național de Screening Neonatal este una dintre aceste soluții, o măsură concretă a Ministerului Sănătății născută din dialog, colaborare și responsabilitate. Este un pas esențial pentru viitorul copiilor noștri, pentru ca fiecare nou-născut să aibă acces la prevenție, diagnostic, intervenție și tratament adecvat încă din primele zile de viață. Iar acest registru, exact acest lucru face, creează un cadru în care niciun copil nu este pierdut din vedere', a spus Mirabela Grădinaru la evenimentul de lansare a Registrului Național de Screening Neonatal și a Programului Național de Screening și Prevenție, organizat la Palatul Cotroceni.