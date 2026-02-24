George Roman, de la Salvați Copiii, a punctat că ”acoperirea vaccinală a copiilor se află într-o situație îngrijorătoare”. În afară de vaccinul care acoperă formele grave de TBC, unde acoperirea este 93%, restul vaccinurilor pentru copii au o acoperire de aproximativ 50% - mai exact 47% în cazul ROR. Vaccinul care acoperă formele de tuberculoză este BCG și acesta se administrează în spital nou-născuților, în primele zile de viață - așa se explică, poate, acoperirea.

”Infecțiile circulă liber în societate. (...) Am putea asista la îmbolnăviri foarte grave, inclusiv de poliomielită - pe care noi o eradicasem în 1995” a spus George Roman, director advocacy al Organizației Salvați Copiii. ”N-ar trebui să asistăm la o tragedie în care primul copil din România este infectat cu virusul poliomielitic” subliniază el. ”Tabloul vaccinării copiilor arată vulnerabilitatea imunologică la care sunt expuse generațiile de copii care s-au născut acum un an, doi, trei ani” mai spune George Roman, în cadrul conferinței ”Health Forum: Prevenția, investiție strategică în viață, sănătate și dezvoltare”, organizată de DCNews Media Group (DC News, DC Business, DC Medical, Știridiaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și pitici, DCSport, DC NewsTV și RadioDCNews).

De ce un medic antivaccinist reprezintă un pericol mai mare

De asemenea, George Roman atrage atenția cu privire la opiniile cadrelor medicale, precizând că e suficient ca un cadru medical să exprime o opinie pe o rețea socială, pentru a fi rostogolită în mediul online, în număr mare. ”De ce spun asta? În România, sunt foarte puține voci din sistemul medical care se opun vaccinării, dar ele sunt importante pentru mișcarea antivaccinistă, ele sunt adevărate surse de promovare ale antivaccinismului, venind din partea unor cadre medicale despre care se presupune că ele și-au dat seama mai bine cum stă treaba cu vaccinarea”.

Vezi mai mult în video: