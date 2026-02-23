Pe 23 februarie 2026, DC News Media Group, conglomerat media ce reunește titluri precum DC News, DC Business, DC Medical, Știridiaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și Pitici, DCSport, DC NewsTV și RadioDCNews, a deschis porțile dialogului profesional și societal prin conferința „HEALTH FORUM: Prevenția, investiție strategică în viață, sănătate și dezvoltare”.

Conferința este dedicată prevenției ca pilon strategic al sistemului de sănătate, cu accent pe vaccinologie, prevenție cardiovasculară, metabolică și oncoprevenție, pornind de la un mesaj-cheie fundamental: prevenția salvează vieți și resurse. Cătălina Pîntea, vicepreședinte al Asociației Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România, a oferit perspective practice și strategice, insistând asupra rolului farmaciștilor ca promotori ai sănătății preventive și investitori în educație medicală publică, într-un context în care interesul pentru prevenție și responsabilitate socială crește ușor, dar nu suficient de rapid.

Rolului farmaciștilor în procesul de prevenție

"Istoria noastră a început în anul 2020, când în România a fost definită, pentru prima dată, noțiunea de serviciu farmaceutic, și continuă cu anul 2025, când am reușit să introducem în Legea Sănătății recunoașterea rolului farmaciștilor în procesul de prevenție în România. În anul 2026, în anul de față, se discută, și avem miercuri o dezbatere publică, la nivelul Ministerului Sănătății, referitoare la permanentizarea serviciului de vaccinare antigripală în farmacii. Cifrele nu sunt neapărat foarte mari. Niște date statistice, obținute pe 16 ianuarie de la Institutul Național de Sănătate Publică, arată că, în România, din aproape un milion trei sute de vaccinări antigripale, 6.000 dintre ele au fost efectuate în 200 de farmacii. Este în creștere față de anii precedenți, dar, desigur, ne-am dori mult mai mult decât atât.

"Pacientul nu cunoaște că farmaciile pot face aceste lucruri"

Cred că unul dintre motivele care îngreunează accesul pacienților la serviciul de vaccinare antigripală în farmacii este faptul că pacientul nu cunoaște că farmaciile pot face aceste lucruri. De aceea, noi susținem posibilitatea ca farmaciile să desfășoare campanii de educare și conștientizare a importanței vaccinării populației. Franța are cele mai multe farmacii unde se pot face vaccinuri pentru prevenirea infecțiilor în călătorii, antigripal, hepatită și altele. Sunt 29 de țări, la nivelul Europei, unde se vaccinează, în special, antigripal și Covid. Sunt alte țări unde este permisă vaccinarea împotriva hepatitei A și B. La fel, în Franța se vaccinează și pneumococic și meningococ. Cumva, serviciul farmaceutic și, în special, vaccinarea, au din ce în ce mai mult acces și importanță la nivelul Uniunii Europene. Farmaciile sunt văzute ca un factor important pentru prevenție. În momentul de față, lista farmaciilor din România autorizate pentru efectuarea serviciilor de vaccinare antigripală este publicată pe site-ul Ministerului Sănătății. Sunt 432 de farmacii, iar o parte dintre ele, înțeleg, sunt, în momentul de față, suspendate. De aceea, revin și mai spun încă o dată că posibilitatea ca farmaciile să organizeze campanii de informare și conștientizare pentru vaccinare este esențială. Este nevoie de informare și astfel de campanii mai mult ca oricând. Mai departe, aș dori, după ce permanentizăm proiectul de vaccinare antigripală, ca un pas firesc și normal să pornim alt proiect de vaccinare pentru HPV", a explicat Cătălina Pîntea.

