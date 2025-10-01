Tinerii de până la 26 de ani se pot vaccina gratuit anti-HPV începând de azi

Vaccinarea anti-HPV gratuită intră în vigoare, astăzi, 1 octombrie 2025, pentru tinerii cu vârste între 19 și 26 ani. Măsura poate proteja de infecția cu HPV aproximativ 1,5 milioane de tineri, potrivit unui comunicat al Societății de Obstetrică Ginecologie din România (SOGR).

Vaccinul HPV este indicat pentru imunizarea activă împotriva mai multor afecțiuni cauzate de infecția cu HPV: veruci genitale, leziuni premaligne și mai multe tipuri de cancer (de col uterin, vaginal, vulvar, penian și anal).

Beneficiile vaccinării la tineri

Vaccinarea anti-HPV aduce beneficii importante chiar și pentru tinerii adulți, contribuind la protecția individuală și la reducerea transmiterii virusului în comunitate:

Protecția se menține chiar și la persoanele care au avut deja contact sexual;

Chiar dacă o persoană a fost expusă la unul sau mai multe tipuri de HPV, vaccinarea poate preveni infecțiile cu celelalte tipuri incluse în vaccin și poate reduce riscul de reinfecție sau de progresie a unor infecții existente;

Tinerii adulți pot forma relații cu parteneri noi, iar vaccinarea înainte sau în timpul perioadei active din punct de vedere sexual limitează transmiterea în comunitate și oferă protecție indirectă (efect de turmă) pentru parteneri;

Prevenția primară prin vaccinare este mult mai eficientă, mai sigură și mai rentabilă decât tratarea leziunilor precanceroase sau a cancerului.

Cum apare infecția cu HPV?

HPV este o familie de virusuri foarte comună, cu peste 200 de tulpini identificate, dintre care aproximativ 40 infectează zona genitală și sunt transmise prin contact sexual, inclusiv contact piele-pe-piele.

Infecția apare prin: contact sexual direct (vaginal, anal, oral), contact piele-pe-piele în zona genitală, transmitere de la mamă la nou-născut (rar).

Majoritatea infecțiilor HPV sunt asimptomatice și tranzitori: sistemul imunitar le elimină în 1-2 ani. Însă anumite tulpini cu risc înalt (16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) pot persista și pot duce la modificări celulare precanceroase, iar în timp, la cancer.

Tipuri de cancer cauzate de virusul HPV

Cancerul de col uterin (99% cauzat de HPV) - cel mai frecvent

Cancerul vulvar (aproximativ 70% cauzat de HPV)

Cancerul vaginal (aproximativ 75% cauzat de HPV)

Cancerul anal (aproximativ 95% cauzat de HPV) - la ambele sexe

Cancerul penian (aproximativ 60% cauzat de HPV)

Cancerele orofaringiene (gât, baza limbii, amigdale) - aproximativ 70% cauzate de HPV

Infecția cu HPV, în creștere la ambele sexe

Infecția cu HPV este cea mai frecventă și mai răspândită infecție virală cu transmitere sexuală.

Aproximativ 80% dintre bărbați și femei se vor infecta cu HPV pe parcursul vieții, iar ratele de infecție persistentă cresc odată cu vârsta atât la femei, cât și la bărbați, se mai arată în comunicatul SOGR.

Acoperirea vaccinală rămâne scăzută, cu mari diferențe între județe

Un studiu realizat în 2024 de U-Report România la care au participat câteva sute de respondenți arată că, deși majoritatea adolescenților și tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani sunt conștienți de existența HPV și a vaccinului asociat (60% dintre respondenți), accesibilitatea și informarea corectă rămân provocări majore. Adolescenții și tinerii sunt dispuși să se vaccineze (50% dintre respondenți) dacă primesc informațiile și sprijinul necesare.

Conform raportului INSP pentru perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2024, România înregistrează progrese, dar rămâne cu o acoperire vaccinală încă suboptimală: la nivel național, acoperirea medie pentru femeile eligibile (generațiile născute între 2003 și 2013) este de 12,5%.

Datele pe județe arată variații importante: municipiul București, împreună cu județele Cluj și Ilfov, înregistrează cele mai ridicate rate de vaccinare (București - acoperire medie 28,5%), în timp ce multe alte județe rămân mult sub media națională.

România, lider european la mortalitatea prematură prin cancer de col uterin

România are cea mai ridicată rată de mortalitate prematură prin cancer de col uterin din Europa. Cancerul de col uterin este cel mai frecvent tip de cancer ginecologic diagnosticat în România și al treilea cel mai comun tip de cancer în rândul femeilor din România, însă al doilea cel mai frecvent în segmentul 15-44 ani.

La nivelul Uniunii Europene, România înregistrează cea mai mare incidență și cea mai mare rată a mortalității. Incidența este de 2,5 ori mai mare decât media UE, iar rata mortalității de peste 4 ori mai mare. În fiecare an, aproape 3400 de femei din România primesc diagnosticul de cancer de col uterin și 1805 femei își pierd viața din cauza acestei boli.

Strategia globală a Organizației Mondiale a Sănătății pentru eliminarea cancerului de col uterin stabilește următoarele obiective:

90% dintre fete să fie vaccinate împotriva HPV înainte de vârsta de 15 ani;

70% dintre femei să participe la screening periodic până la 35 de ani și din nou la 45 de ani;

90% dintre femeile diagnosticate să beneficieze de tratament adecvat.

Ocazie esențială pentru prevenirea cancerului

Astfel, extinderea programului de vaccinare anti-HPV la categoria de vârsta 19-26 reprezintă un pas important în alinierea României la aceste obiective.

„Extinderea gratuității vaccinării anti-HPV pentru tinerii între 19 și 26 de ani este o decizie de sănătate publică care poate schimba statisticile privind incidența cancerelor cauzate de infecția persistentă cu HPV în România. Vaccinul oferă protecție reală împotriva infecțiilor care stau la baza multor cazuri de cancer de col uterin, vulvar, vaginal, penian, anal, orofaringian. (..) Este necesar ca profesioniștii din domeniul sănătății - medici de familie, medici ginecologi, infecționiști, medicii din cabinetele studențești - să propună vaccinarea anti-HPV la fiecare oportunitate de interacțiune cu tinerii eligibili, pentru a crește accesul și acoperirea vaccinală”, a declarat Prof. Dr. Elvira Brătilă, președinte SOGR.

Vaccinarea împotriva HPV a demonstrat eficacitate atât când este administrată adolescenților, cât și atunci când este administrată adulților: „Infecția cu HPV poate apărea la orice vârstă, iar consecințele unei infecții persistente pot include cancere și alte afecțiuni serioase. Vaccinarea oferă o protecție importantă împotriva acestor riscuri, reducând semnificativ probabilitatea apariției bolilor cauzate de HPV. Chiar și în cazul persoanelor care au avut deja contact sexual, imunizarea rămâne eficientă, contribuind la prevenirea infecțiilor noi”, a mai explicat aceasta.