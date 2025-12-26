MERS-CoV, ”virusul mortal liber prin Europa”, fake news. Popovici, adevărul despre virusul detectat în Franța care îngrijorează românii

”Apropo de știrea că în Franța au fost identificate două persoane infectate cu virus MERS precizez faptul că acest virus se transmite de la cămilă la om dar transmiterea de la om la om e limitată așa că nu se pune problema de risc pentru o nouă pandemie generată de acest virus. Scriu asta pentru că unii s-au apucat să fabrice știri alarmiste privitoare la un risc de pandemie fără nici o justificare” atenționează profesorul Emilian Popovici, expert în epidemiologie, pe Facebook.

Cazurile de MERS-CoV din Franța, confirmate oficial din 4 decembrie

Într-adevăr, Ministerul Sănătății, Familiei, Autonomiei și Persoanelor cu Dizabilități și Departamentul de Sănătate Publică din Franța au fost informate despre două cazuri de coronavirus al sindromului respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV) în Franța.

Dar se întâmpla la începutul lui decembrie.

Conform unui comunicat de presă din 4 decembrie 2025, aceste două cazuri au fost confirmate pe baza simptomelor sugestive și a unui istoric de călătorii comune în Peninsula Arabică. Au fost implementate măsuri de gestionare pentru a limita riscul de transmitere a virusului.

MERS-CoV nu are tratament, nici vaccin

Aceste cazuri ale bolii sunt primele din țară în ultimii 12 ani, potrivit Ministerului Sănătății din Franța. Bărbații, ambii în vârstă de peste 70 de ani, sunt într-o stare stabilă.

Cazurile au apărut la persoane care au participat la aceeași călătorie, dar în această etapă nu au fost identificate lanțuri secundare de transmitere în țară. Celelalte persoane care au participat la călătorie au fost, de asemenea, monitorizate de la identificarea primului caz confirmat.

MERS-CoV este un virus identificat pentru prima dată în Arabia Saudită în 2012 și se transmite în principal de la animale la oameni. De atunci, peste 2.600 de cazuri de MERS-CoV au fost raportate la nivel mondial. Pentru MERS-CoV nu există tratament sau vaccin.

Cum a fost transmisă informația în România, în aceste zile

În România, din motive necunoscute, în aceste zile s-a transmis că un virus mortal a fost confirmat în Europa, vorbindu-se de ”câteva cazuri” și fiind comparat cu epidemia de COVID-19.

Aceste cazuri, confirmate în Franța, însă, respectiv două, sunt primele din 2013 încoace. În total, în acest moment, luând în calcul cazurile vechi și cele confirmate luna aceasta, sunt doar patru cazuri în Franța de MERS-CoV. În întreaga lume au fost confirmate 19 cazuri, de către OMS: ”De la începutul anului 2025 și până la 21 decembrie 2025, un total de 19 cazuri de coronavirus al sindromului respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV), inclusiv patru decese, au fost raportate OMS la nivel global”.