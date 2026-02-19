€ 5.0941
Surpriză neașteptată pentru doi hoți: au crezut că fură pietre prețioase, dar era cu totul altceva
Data actualizării: 11:09 19 Feb 2026 | Data publicării: 11:09 19 Feb 2026

Surpriză neașteptată pentru doi hoți: au crezut că fură pietre prețioase, dar era cu totul altceva
Autor: Alexandra Curtache

pietre la rinichi Foto: Unsplash

Doi spărgători de locuințe din Pordenone, Italia, au avut parte de o surpriză de proporții după ce au prădat casa unui jurnalist local.

Victima furtului, jurnalistul Giuseppe Ragogna, fost redactor adjunct la Messaggero Veneto, a povestit episodul neobișnuit care a avut loc duminică, 15 februarie. Profitând de absența acestuia în intervalul orar 19:00 - 20:00, când jurnalistul ieșise la plimbarea obișnuită prin cartier, infractorii au pătruns în locuință. Se pare că aceștia îi cunoșteau tabieturile, însă au fost forțați să acționeze contracronometru.

Grabiți să părăsească locul faptei, hoții au sustras dintr-o cutie de bijuterii două obiecte pe care le-au confundat cu pepite de aur sau pietre prețioase. Însă, „prada” s-a dovedit a fi, în realitate, două pietre la rinichi pe care proprietarul le păstra după o analiză medicală.

Proprietar blocat în afara propriei case

La întoarcere, Ragogna a descoperit că nu mai poate intra în locuință, fiind blocat pe dinafară de către infractori. Jurnalistul a fost nevoit să solicite intervenția pompierilor pentru a putea pătrunde în casă, fiind ulterior asistat de poliție.

Odată intrat, acesta s-a confruntat cu haosul lăsat în urmă: mobilier răvășit, sertare golite și haine împrăștiate peste tot.

Confuzie totală: Analize medicale confundate cu bijuterii

În ciuda efortului depus pentru a răscoli întreaga casă, hoții nu au găsit obiecte de valoare veritabile. Aceștia s-au mulțumit cu o cutie mică în care au găsit două „pepite” solide.

„Am păstrat pietrele la rinichi pe care tocmai le analizasem într-o cutiuță. Probabil au crezut că sunt valoroase”, a explicat amuzat, în ciuda contextului, proprietarul casei, conform Fanpage.

Din fericire pentru jurnalist, pagubele materiale au fost minime, iar obiectele cu adevărat importante pentru activitatea sa profesională au fost ignorate de răufăcători.

„Din fericire, nu mi-au luat laptopul, deoarece conținea articole și scrieri pe care trebuie să le predau. Pașaportul și viza mea se aflau, de asemenea, în casă, dar nu au luat nimic”, a concluzionat Giuseppe Ragogna.

hoti
jaf
Comentarii

