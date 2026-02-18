€ 5.0941
Data publicării: 15:32 18 Feb 2026

Nilsu Berfin Aktaș, Gizem din „O nouă șansă”, asemănare izbitoare cu Gigi Hadid
Autor: Dana Mihai

O_noua_sansa_Nilsu Berfin Aktaș - Gizem Nilsu Berfin Aktaș, Gizem din „O nouă șansă”, asemănare izbitoare cu Gigi Hadid

Secretele de frumusețe care o fac să strălucească atât pe ecran, cât și în viața reală.

Nilsu Berfin Aktaș, actrița care îi dă viață carismaticei Gizem în serialul „O nouă șansă”, difuzat de luni până vineri, de la ora 20:00, la Kanal D, s-a impus rapid ca una dintre cele mai admirate prezențe din televiziunea turcă. Talentul ei este incontestabil, însă publicul a fost cucerit și de asemănarea ei izbitoare cu Gigi Hadid, un detaliu care a explodat în mediul online și i-a adus o poreclă devenită deja virală, „Gigisu”, o combinație jucăușă între Gigi si Nilsu.

Ca și celebrul model internațional, Nilsu Berfin Aktaș mizează pe naturalețe, pe acel tip de frumusețe care nu pare forțată, ci vine din echilibru și încredere. Silueta suplă, atitudinea lejeră și felul în care poartă ținutele simple, fără excese, completează tabloul asemănării care a fascinat publicul.

Dincolo de aceste trăsături, imaginea impecabilă a actriței este susținută de o disciplină strictă. Programul intens de filmare înseamnă ore petrecute sub lumini puternice, coafuri refăcute constant și produse de styling aplicate repetat. Pentru a contracara anumite  efecte nedorite, frumoasa actriță acordă o atenție specială părului, apelând la tratamente regulate de regenerare care îi mențin strălucirea și rezistența. La fel de atentă este și în ceea ce privește îngrijirea pielii. Curățarea temeinică, indiferent cât de târziu se încheie filmările, este o regulă de la care nu se abate. Hidratarea intensă și aplicarea protecției solare pe tot parcursul anului completează o rutină simplă, dar consecventă. În timpul liber preferă un look minimalist, evită machiajul încărcat și lasă pielea să respire, mizând pe măști faciale aplicate cu regularitate și pe uleiuri pentru gene, sprâncene și corp care îi păstrează aspectul natural.

Pasiunea pentru modă este un alt detaliu care întărește paralela dintre Nilsu Berfin Aktaş și Gigi Hadid, ambele mizând pe combinația dintre confort și feminitate. Amândouă au o relație jucăușă cu moda, trecând fără efort de la ținute casual la apariții elegante. Nilsu Berfin Aktaş visa în adolescență la o carieră în modelling, însă pasiune pentru actorie a fost mai mare. Și astăzi urmărește tendințele și consideră moda o formă de exprimare personală, chiar dacă programul încărcat nu îi permite mereu sesiuni de shopping. În viața de zi cu zi preferă ținutele comode, topuri scurte, pantaloni lejeri, colanți și adidași, pentru aparițiile publice preferă piese atent alese.

Nilsu Berfin Aktaș este un reper al noii generații de actori ai Turciei. Frumusețea și talentul ei pot fi remarcate în fiecare seară, de luni până vineri, de la ora 20:00, la Kanal D în producția „O nouă șansă”, unde o interpretează pe Gizem, o fată  foarte inteligentă, frumoasă, cea mai apreciată elevă de la Liceul Karabayır, unde câțiva tineri fac totul pentru a scăpa de spectrul delincvenței. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Nilsu Berfin Aktaș
Gizem O nouă șansă
serial O nouă șansă
kanal d
