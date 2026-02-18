€ 5.0941
|
$ 4.3046
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3046
 
DCNews Politica Filmul altercației din Parlamentul României: Floroiu l-a bruscat pe Fodoca. Victoria Stoiciu: A început să țipe și colegii au intervenit
Data actualizării: 17:58 18 Feb 2026 | Data publicării: 17:16 18 Feb 2026

Filmul altercației din Parlamentul României: Floroiu l-a bruscat pe Fodoca. Victoria Stoiciu: A început să țipe și colegii au intervenit
Autor: Doinița Manic

imagine cu Victoria Stoiciu și Floroiu Deputatul PSD Ionel Floroiu spune că a vrut să își apere colega. Foto: colaj capturi video

A fost scandal în Parlamentul României după ce deputatul Ionel Floroiu a intervenit într-o dispută dintre senatoarea Victoria Stoiciu și parlamentarul Liviu Fodoca.

A fost scandal în Parlamentul României între parlamentari PSD şi un senator al grupului Pace-Întâi România. Potrivit imaginilor din Senat, Liviu Fodoca, parlamentar din grupul Pace-Întâi România, o filma cu telefonul pe senatoarea Victoria Stoiciu. La un moment dat, între cei doi a început un schimb de replici acide, moment în care a intervenit colegul acesteia, deputatul PSD Ionel Floroiu, care a avut un comportament agresiv și l-a bruscat pe Fodoca, spunându-i să oprească camera de filmat și să părăsească sala.

@senatorliviufodoca Alături de români! ???????? #RomâniaÎntâi #EducațiaÎntâi #OmPentruOameni #LiviuFodocaSenator ♬ sunet original - senatorliviufodoca

Victoria Stoiciu a explicat ulterior contextul în care a avut loc această altercație, afirmând că colegii ei au crezut că ea este supusă unei agresiuni din partea lui Liviu Fodoca.

Victoria Stoiciu:  Fodoca început să țipe și colegii au intervenit, pentru că au crezut că e o agresiune

„Deci s-a întâmplat următorul lucru: colegii noștri senatori din tabăra suveranistă au părăsit sala de plen, deși ei sunt plătiți ca să participe la dezbateri și la vot. Au părăsit sala de plen în semn de protest. Au plecat, au rămas doi dintre ei, care încălcau vădit și pe față regulamentul, pentru că nu este voie să filmezi, să te apropii de colegi și să-i filmezi. Poți să filmezi stând în banca ta. Asta spune regulamentul.

Stoiciu spune că va sesiza Biroul Permanent după filmarea lui Fodoca

Nu mergi pe la colegi cu telefonul, este clar împotriva regulamentului. Asta făcea acest coleg, Fodoca, în loc să muncească, să voteze, să asculte dezbaterile, umbla să agreseze colegii. Sigur că o să fac o sesizare la Biroul Permanent pentru că a încălcat regulamentul. Nu este prima dată, dar mi s-a umplut paharul.

Nu putem să acceptăm această batjocură. Oamenii aceștia nu sunt plătiți ca să facă circ și să filmeze. A început să țipe la un moment dat, deși eu i-am vorbit civilizat și i-am spus 'Vă rog frumos', l-am îndemnat să respecte regulamentul, să părăsească sala. Aceasta a început să țipe la un moment dat și colegii au intervenit, pentru că au crezut că e o agresiune”, a spus Victoria Stoiciu la Antena 3 CNN.

Cum se apără deputatul PSD Ionel Floroiu

Deputatul PSD Ionel Floroiu a declarat că a vrut să o apere pe Victoria Stoiciu.

"Am intervenit din postura de a-mi apăra colega, nu din alte motive. I-am cerut să nu mai filmeze prin sală, atâta i-am spus.  Sunt cel care a cerut ca domnul senator de la PACE să ia loc în bancă, să nu mai filmeze", a spus Floroiu pentru sursa citată.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ionel Floroiu
parlamentul romaniei
deputati
Liviu Fodoca
Victoria Stoiciu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Ilie Bolojan, reacție după ce reforma pensiilor magistraților a trecut de CCR. Ce urmează
Publicat acum 15 minute
Care va fi prețul gazelor după 1 aprilie. Anunțul ministrului Bogdan Ivan: Nu vor depăși nivelul maxim actual
Publicat acum 21 minute
Ce a făcut România cu banii din PNRR? Petrișor Peiu răspunde la DC NEWS - Video
Publicat acum 29 minute
Anul Constantin Brâncuși debutează cu un film-manifest, de ziua sculptorului-19 februarie, la Muzeul Țăranului Român
Publicat acum 41 minute
Fisuri în cercul puterii de la Kremlin. Un oligarh rus de top critică regimul Putin: Rusia este complet izolată
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 17 minute
UPDATE. CCR: Pensiile magistraților pot fi tăiate. Cine și cum a votat. Bolojan, Nicușor Dan, Grindeanu și alții, reacții
Publicat acum 9 ore si 35 minute
Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
Publicat acum 12 ore si 7 minute
COD PORTOCALIU de ninsoare în București și Ilfov. Zăpadă de jumătate de metru. Trafic blocat pe Centura Capitalei și pe A1
Publicat acum 9 ore si 38 minute
Horoscop 18 februarie 2026. Soarele intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 52 minute
Zuckerman: „Dacă jignesc, asta e, trebuie să fie jignit! Făcusem un aranjament cu Guvernul” Ce a urmat? „O rușine”
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close