Filmul altercației din Parlamentul României: Floroiu l-a bruscat pe Fodoca. Victoria Stoiciu: A început să țipe și colegii au intervenit

A fost scandal în Parlamentul României între parlamentari PSD şi un senator al grupului Pace-Întâi România. Potrivit imaginilor din Senat, Liviu Fodoca, parlamentar din grupul Pace-Întâi România, o filma cu telefonul pe senatoarea Victoria Stoiciu. La un moment dat, între cei doi a început un schimb de replici acide, moment în care a intervenit colegul acesteia, deputatul PSD Ionel Floroiu, care a avut un comportament agresiv și l-a bruscat pe Fodoca, spunându-i să oprească camera de filmat și să părăsească sala.

Victoria Stoiciu a explicat ulterior contextul în care a avut loc această altercație, afirmând că colegii ei au crezut că ea este supusă unei agresiuni din partea lui Liviu Fodoca.

Victoria Stoiciu: Fodoca început să țipe și colegii au intervenit, pentru că au crezut că e o agresiune

„Deci s-a întâmplat următorul lucru: colegii noștri senatori din tabăra suveranistă au părăsit sala de plen, deși ei sunt plătiți ca să participe la dezbateri și la vot. Au părăsit sala de plen în semn de protest. Au plecat, au rămas doi dintre ei, care încălcau vădit și pe față regulamentul, pentru că nu este voie să filmezi, să te apropii de colegi și să-i filmezi. Poți să filmezi stând în banca ta. Asta spune regulamentul.

Stoiciu spune că va sesiza Biroul Permanent după filmarea lui Fodoca

Nu mergi pe la colegi cu telefonul, este clar împotriva regulamentului. Asta făcea acest coleg, Fodoca, în loc să muncească, să voteze, să asculte dezbaterile, umbla să agreseze colegii. Sigur că o să fac o sesizare la Biroul Permanent pentru că a încălcat regulamentul. Nu este prima dată, dar mi s-a umplut paharul.

Nu putem să acceptăm această batjocură. Oamenii aceștia nu sunt plătiți ca să facă circ și să filmeze. A început să țipe la un moment dat, deși eu i-am vorbit civilizat și i-am spus 'Vă rog frumos', l-am îndemnat să respecte regulamentul, să părăsească sala. Aceasta a început să țipe la un moment dat și colegii au intervenit, pentru că au crezut că e o agresiune”, a spus Victoria Stoiciu la Antena 3 CNN.

Cum se apără deputatul PSD Ionel Floroiu

Deputatul PSD Ionel Floroiu a declarat că a vrut să o apere pe Victoria Stoiciu.

"Am intervenit din postura de a-mi apăra colega, nu din alte motive. I-am cerut să nu mai filmeze prin sală, atâta i-am spus. Sunt cel care a cerut ca domnul senator de la PACE să ia loc în bancă, să nu mai filmeze", a spus Floroiu pentru sursa citată.