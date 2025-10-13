€ 5.0903
|
$ 4.3905
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 20:09 13 Oct 2025 | Data publicării: 20:09 13 Oct 2025

Avocaţii pot fi şi mediatori, fără a urma cursuri suplimentare. Proiect adoptat în Senat
Autor: Andrei Itu

magistratii-au-refuzat-audierea-lui-catalin-chereches-prin-video-conferinta_59212800 Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik
 

Senatul a adoptat, luni, în plen, propunerea legislativă prin care avocaţii înscrişi în Tabloul Avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei sunt recunoscuţi de drept ca mediatori, fără a fi necesară parcurgerea unor cursuri suplimentare de formare.

S-au înregistrat 85 de voturi "pentru", 1 vot "împotrivă" şi 23 de abţineri.

"Avocaţii au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca mediatorii autorizaţi"

"Avocaţii au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca mediatorii autorizaţi şi pot desfăşura activitatea de mediere în cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat. (...) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, Consiliul de Mediere şi Uniunea Naţională a Barourilor din România vor adopta normele interne necesare pentru implementarea acesteia", stipulează propunerea legislativă iniţiată de un grup de parlamentari AUR, POT şi S.O.S. România.

Ce vizează inițiativa legislativă

Potrivit expunerii de motive a proiectului, demersul legislativ vizează "degrevarea instanţelor de judecată, reducerea costurilor aferente proceselor şi creşterea accesului cetăţenilor la o justiţie eficientă".

"Este necesar şi justificat ca avocaţii să fie recunoscuţi ca mediatori de drept, fără a li se impune parcurgerea unor cursuri redundante. Reintegrarea acestei atribuţii ar contribui la creşterea calităţii medierii, la sporirea încrederii publicului în această procedură şi la realizarea unei coerenţe între profesiile juridice. Mai mult, ar sprijini atingerea obiectivelor asumate de România privind reducerea volumului de cauze din instanţe şi promovarea unui sistem de justiţie accesibil şi eficient", se mai arată în expunerea de motive.

Proiectul de lege va merge în Camera Deputaților, for decizional

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

avocati mediatori
senat lege
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
ÎCCJ, clarificările zilei în achitarea lui Bănicioiu și decizia dată în dosarul "Ferma Băneasa"
Publicat acum 4 minute
Cătălin Drulă, surprins alături de Cristian Popescu Piedone, pe stadion
Publicat acum 12 minute
Pământul are ”termostat”. Descoperirea care ar da peste cap schimbările climatice
Publicat acum 28 minute
Horoscop 14 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 47 minute
Revenire neașteptată la conducerea PSD. Numele surpriză care i se alătură lui Sorin Grindeanu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 13 minute
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat acum 9 ore si 55 minute
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 11 Oct 2025
Ce pensie avea Marinela Chelaru, actrița care a murit la 66 ani. „Uitați-vă, vă rugăm, la aceste momente!”
Publicat pe 11 Oct 2025
Moartea lui Roei Shalev zguduie Israelul. A supraviețuit masacrului comis de Hamas, dar a căzut victimă unui alt război
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close