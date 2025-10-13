Avocaţii pot fi şi mediatori, fără a urma cursuri suplimentare. Proiect adoptat în Senat

S-au înregistrat 85 de voturi "pentru", 1 vot "împotrivă" şi 23 de abţineri.

"Avocaţii au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca mediatorii autorizaţi şi pot desfăşura activitatea de mediere în cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat. (...) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, Consiliul de Mediere şi Uniunea Naţională a Barourilor din România vor adopta normele interne necesare pentru implementarea acesteia", stipulează propunerea legislativă iniţiată de un grup de parlamentari AUR, POT şi S.O.S. România.

Ce vizează inițiativa legislativă

Potrivit expunerii de motive a proiectului, demersul legislativ vizează "degrevarea instanţelor de judecată, reducerea costurilor aferente proceselor şi creşterea accesului cetăţenilor la o justiţie eficientă".



"Este necesar şi justificat ca avocaţii să fie recunoscuţi ca mediatori de drept, fără a li se impune parcurgerea unor cursuri redundante. Reintegrarea acestei atribuţii ar contribui la creşterea calităţii medierii, la sporirea încrederii publicului în această procedură şi la realizarea unei coerenţe între profesiile juridice. Mai mult, ar sprijini atingerea obiectivelor asumate de România privind reducerea volumului de cauze din instanţe şi promovarea unui sistem de justiţie accesibil şi eficient", se mai arată în expunerea de motive.

Proiectul de lege va merge în Camera Deputaților, for decizional

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz, notează Agerpres.