Schimbare majoră în construcțiile din România. Cea mai importantă reformă din ultimii 35 de ani, votată de senatori

Senatul a adoptat, astăzi, în plen, OUG 21/2025, prin care sunt reduse termenele și procedurile de avizare în cazul documentațiilor de urbanism - PUG și PUZ - și se introduce mecanismul avizării tacite. Ordonanța introduce noi reglementări prin care se reduce timpul necesar pentru eliberarea autorizaţiilor de construcţie de către instituţii, în medie, cu 50%.

Ordonanța mai stabilește că avizele şi acordurile obţinute în faza de studiu de fezabilitate îşi păstrează valabilitatea până la finalizarea lucrărilor. Autoritățile publice nu mai plătesc taxe și tarife pentru acordarea de avize şi acorduri, în cazul investițiilor publice.

Documentaţiile se vor introduce simultan, având un termen de 15 zile, iar instituţiile avizatoare vor avea obligaţia de a comunica beneficiarului avizul sau acordul, în ziua emiterii, prin mijloace electronice. Există însă câteva instituţii exceptate de la aceste termene.



Instituţiile avizatoare au obligaţia de a elibera avizele sau a transmite o solicitare de completări/ modificări o singură dată, motivate temeinic din punct de vedere tehnic şi juridic, în maximum 30 de zile pentru amenajarea teritoriului sau urbanism, respectiv 15 zile pentru faza de autorizare a construirii, de la data depunerii solicitării. Depăşirea termenelor se consideră aviz tacit atât la faza de planificare (realizarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism), cât şi la faza de emitere de avize şi acorduri pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. În cazul neemiterii avizului în termen de 15 zile sau al neemiterii respingerii documentaţiei justificat temeinic în termen, documentaţia se consideră corectă şi completă.



Documentaţia va fi evaluată de un singur funcţionar public pe tot parcursul procedurii de avizare şi autorizare, asigurând astfel coerenţă între solicitările formulate către beneficiar.



Actul normativ se aplică pentru investiţiile finanţate atât din fonduri publice naţionale sau din fonduri europene, cât şi din fonduri private. Potrivit unui amendament al Comisiei pentru administraţie a Senatului, însuşit de plen, constituie contravenţie "respingerea nejustificată temeinic din punct de vedere tehnic, ştiinţific şi/sau juridic a avizelor şi a acordurilor" pentru lucrările de construcţii.



Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a evidenţiat că OUG 31/2025 este "cea mai importantă reformă pe procedura de avizare investiţională din ultimii 35 de ani".



"Este vorba despre măsuri pentru eliminarea birocraţiei instituţiilor statului, reducerea termenelor procedurale, introducerea procedurii de avizare tacită şi simplificare a procedurilor. În urma analizei pe care am efectuat la nivelul Ministerului Dezvoltării, a reieşit că înainte de aprobarea acestei ordonanţe, pe investiţiile pe care le derulăm din PNRR, media zilelor între emiterea certificatului de urbanism şi emiterea autorizaţiei de construire este de 416 zile, adică un an şi două luni. La investiţiile din Programul 'Anghel Saligny', această medie este de 507 zile, dar sunt şi investiţii care trec şi de 700 de zile. Deci, este foarte clar că avem o birocraţie, inclusiv la nivelul instituţiilor statului. Şi atunci, se propune reducerea termenelor de avizare, inclusiv pentru avizarea PUG-urilor, astfel încât să nu mai avem, ca în cazul Timişoarei, PUG care a fost în avizare 11 ani", a spus Cseke Attila.



Camerei Deputaţilor este for decizional în acest caz.

