Moţiune simplă contra ministrului Energiei, Sebastian Burduja. REZULTAT vot în Senat - Update

Update 2

Senatul a votat cotra moţiunii simple, intitulată ”Ministrul Energiei - un lider fără direcţie, între promisiuni verzi şi realităţi”. Dintr-un număr total de 120 de senatori prezenţi, 54 au votat ”pentru” şi 66 de senatori au votat ”contra”.

Update

Primul interes ar trebui să fie să livrăm românilor securitate energetică, să nu depindem de alţii, să nu fim vulnerabili în faţa celor care sunt experţi în şantaj energetic de la Est, aşa cum am fost ani de zile, a afirmat, luni, în plenul Senatului, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.



"România are, astăzi, pentru prima dată după 17 ani, o Strategie Energetică Naţională, pe care Guvernul a adoptat-o anul trecut şi care include direcţia în care trebuie să mergem. Avem de livrat pentru români o energie sigură, o energie ieftină şi o energie curată, în această ordine de priorităţi. Eu mă gândeam că, indiferent de apartenenţa politică, parlamentarii români au un interes comun al ţării noastre şi primul interes ar trebui să fie să livrăm românilor această securitate energetică, să nu depindem de alţii, să nu fim vulnerabili în faţa celor care sunt experţi în şantaj energetic de la Est, aşa cum am fost ani de zile şi aşa cum, din păcate, încă sunt alţii în imediata noastră vecinătate. De aceea e atât de important că am început forajul în perimetrul Neptun Deep. Gândiţi-vă ce înseamnă? România, anul trecut, a devenit deja cel mai mare producător de gaz din Uniunea Europeană. Sunt date oficiale europene. Din 2027 sau poate mai curând, că proiectul e în avans, se mişcă bine, o să ne dublăm producţia de gaz românesc. Gândiţi-vă ce înseamnă să nu mai depindem noi de alţii, să depindă alţii de noi. Aşa cum am spus, nu ne deranjează acest lucru, să fim prin noi înşine şi pe picioarele noastre. O energie la un preţ bun, mai depinde de un lucru: să producem suficient", a declarat Burduja.





De ce apelează România la importuri de energie: "În anii din urmă" s-au închis "din păcate, peste 7.000 de megawaţi termocentrale pe cărbune şi parţial pe gaz"





"În anii din urmă, România a închis, din păcate, peste 7.000 de megawaţi termocentrale pe cărbune şi parţial pe gaz. De aceea, astăzi, când avem consum mare, de exemplu la vârful de seară, suntem de multe ori nevoiţi să apelăm la importuri. Şi importurile sunt scumpe. Ştiţi ce am făcut pe mandatul meu? N-am închis niciun megawatt, nici măcar unul. Mai mult decât atât, în ciuda unor voci, am finalizat Grupul 5 de la Rovinari, o investiţie care a durat zece ani de zile, de 140 de milioane de euro. De ce grup pe cărbune? Pentru că până n-ai cu ce să înlocuieşti cărbunele, tot o sursă de producţie în bandă, atunci n-ar trebui să-l scoţi. Şi asta am făcut", a spus demnitarul.



Potrivit sursei citate, în ceea ce priveşte atragerea de fonduri europene, România se află pe prima poziţie în Uniunea Europeană, raportat la Fondul de modernizare.



"S-a spus aici că n-avem cine ştie ce performanţe la fonduri europene. Verificaţi, vă rog, pe ce loc este România la absorbţia de fonduri europene din Fondul pentru modernizare. Vă spun eu: locul unu la nivel european, suntem campioni europeni, cu cele mai multe miliarde de euro. Sunt aproape 14 miliarde de euro din PNRR şi Fondul pentru modernizare care s-au dus în contracte semnate şi proiecte deja în implementare: 10.000 de megawaţi solari şi eolian 1.000 de megawaţi, stocare în baterii 1,7 miliarde de euro, 4.000 km reţea de transport şi distribuţie, proiecte de modernizare. Avem peste 2.000 de megawaţi în proiectele nucleare de blocate după zeci de ani de zile, contract semnat anul trecut. De asemenea, avem ca obiectiv să finalizăm hidrocentralele începute acum zeci de ani şi blocate de tot felul de litigii, cum este cel de la Bumbeşti-Jiu. apoi Dumitra, 98% terminată, dar blocată de două-trei organizaţii de mediu, pentru că acolo s-a găsit un rac pe care nu l-a văzut nimeni. Suntem în procedură de a relua avizarea de mediu laa Răstoliţa. Am obţinut, după foarte mulţi ani, în judeţul Mureş, acordul de mediu pentru 30 de megawaţi şi proiectul va fi finalizat anul acesta", a precizat Sebastian Burduja.



Una dintre priorităţile zero ale sistemului energetic naţional





"Tarniţa-Lăpuşteşti era un proiect uitat într-un sertar, pe care în primele săptămâni de mandat l-am repus printre priorităţi la Ministerul Energiei. Am mandatat compania SAPE (Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie, n.r.) să scoată la licitaţie ceea ce a şi făcut şi în două rânduri n-a veni nimeni cu o ofertă eligibilă. De ce? Pentru că s-a construit foarte puţin în sectorul hidro în treizeci şi ceva de ani în România. Asta este realitatea. Şi apoi ne-am aşezat la masă cu cele mai mari firme din lumea asta care au construit gigawaţi de hidrocentrale cu acumulare prin pompaj, şi anume Itochu din Japonia şi EDF din Franţa şi ne punem la masă cu Hidroelectrica să facem acest proiect. Este o prioritate zero, cum sunt toate hidrocentralele cu acumulare prin pompaj. Asta este scris şi în Strategia Energetică Naţională şi asta vom livra. Aţi vorbit de facturi. Din păcate, un neadevăr pe care văd că îl perpetuaţi (iniţiatorii moţiunii de cenzură, n.r.) în spaţiul public, cum că am plătit cea mai scumpă energie din Uniunea Europeană.

Facturile sunt plafonate în România de peste doi ani de zile, dinaintea mandatului meu de ministru. La energie electrică avem al cincilea cel mai mic preţ în Uniunea Europeană şi la gaz avem al patrulea cel mai mic preţ din Uniunea Europeană. Acestea sunt datele Eurostat şi vă rog frumos să le verificaţi, să le vedeţi cu ochii dumneavoastră. Cine are preţuri mai mici decât noi? Câteva ţări care iau în continuare gaz de la Federaţia Rusă. Sper că nimeni de aici nu ar susţine un asemenea scenariu pentru ieftinirea facturilor, pentru că, mai presus decât orice, totuşi, libertatea n-are preţ şi asta ar însemna să avem o ţară puternică pe picioarele ei, să nu mai depindem de alţii", a explicat Sebastian Burduja.

Știrea inițială

Moţiunea intitulată "Ministrul Energiei - un lider fără direcţie, între promisiuni verzi şi realităţi gri" a fost depusă săptămâna trecută de liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, care prezintă luni, în plen, documentul.



Cei 45 de semnatari ai moţiunii, 28 senatori AUR, 10 - S.O.S. România şi şapte - POT, susţin că "domeniul Energiei, vital pentru orice ţară, reprezintă o pălărie prea mare pe capul ministrului Burduja" şi solicită demisia acestuia, acuzând "o gestionare dezastruoasă", care a costat "scump" ţara.

AUR, S.O.S. România şi POT, contra lui Burduja





În opinia senatorilor AUR, S.O.S. România şi POT, ministrul Burduja este "incapabil să asigure stabilitatea sistemului energetic, nepăsător la problemele grave din domeniu şi incoerent în decizii".



"De la criza extracţiei gazelor din depozite în plină iarnă, la privatizări dubioase şi schimbări bruşte de poziţie privind tranziţia energetică, Sebastian Burduja a demonstrat că nu are viziunea, fermitatea şi competenţa necesare pentru a conduce Ministerul Energiei. Lipsa de strategie şi de asumare, dublată de o inconsecvenţă periculoasă, nu mai poate continua. România nu îşi permite să plătească preţul greşelilor sale. Pentru toate motivele expuse mai sus, vă solicităm demisia ministrului Energiei, Sebastian Burduja", transmit semnatarii moţiunii.

Cum vor vota senatorii USR

Senatorii USR vor vota pentru moţiunea pe Energie care urmează să fie dezbătută şi votată luni, în plenul Senatului, a declarat liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu.



"Moţiunea pe Energie este la Senat, colegii de la Senat vor vota pentru moţiune, vom vota împotriva ministrului, dar din destul de multe alte motive decât cele puse în moţiunea simplă de către iniţiatori", a spus Moşteanu, la Palatul Parlamentului.



El a adăugat că USR va decide miercuri cum se va poziţiona cu privire la moţiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, care a fost depusă la Camera Deputaţilor, scrie Agerpres.





