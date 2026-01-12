Tensiuni majore în Iran: Franța își retrage personalul diplomatic neesenţial

Personalul diplomatic neesenţial al Ambasadei Franţei la Teheran a părăsit teritoriul Iranului din cauza tulburărilor care agită această ţară, informează luni AFP, citând două surse familiarizate cu dosarul.

Aceşti angajaţi au părăsit Iranul în două etape, duminică şi luni, au indicat sursele, fără a preciza numărul lor exact. În condiţii normale de funcţionare, ambasada Franţei la Teheran cuprinde 30 de angajaţi francezi, la care se adaugă câteva zeci de angajaţi dintre localnici.

Reprimarea manifestaţiilor în Iran s-a soldat cu peste 600 de morţi de la începutul mişcării de contestare, potrivit unei organizaţii neguvernamentale, autorităţile încercând luni să reia controlul asupra străzilor prin mitinguri masive în toată ţara.

La apelul preşedintelui Masoud Pezeshkian, mii de iranieni - potrivit imaginilor difuzate de televiziunea de stat - au invadat Piaţa Revoluţiei din centrul Teheranului, manifestând în sprijinul puterii care se confruntă cu una din cele mai mari provocări de la proclamarea Republicii islamice în 1979.

Ayatollahul Ali Khamenei avertizează SUA

Mobilizarea lor este un "avertisment" dat SUA, a reacţionat ghidul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în timp ce Donald Trump a ameninţat în mai multe rânduri cu posibilitatea de a interveni militar.

La Teheran, în mijlocul drapelelor Republicii islamice şi a sloganurilor "Moarte Americii!", mulţimea a recitat rugăciuni pentru membrii forţelor de securitate ucişi în ceea ce guvernul califică drept "tulburări". Presa iraniană susţine că zeci de persoane au murit în cursul acestor acţiuni de stradă.

Iranul duce un război împotriva "teroriştilor", a lansat preşedintele parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, ameninţând că îi va da lui Donald Trump o lecţie "de neuitat" în cazul unui atac american.

Alte adunări similare au avut loc în alte oraşe, potrivit presei oficiale, în timp ce guvernul a decretat trei zile de doliu naţional, potrivit Agerpres.