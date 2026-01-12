€ 5.0887
DCNews Stiri Armata SUA analizează "opţiuni foarte puternice" în ceea ce priveşte Iranul, avertizează Donald Trump
Data publicării: 08:27 12 Ian 2026

Armata SUA analizează "opţiuni foarte puternice" în ceea ce priveşte Iranul, avertizează Donald Trump
Autor: Doinița Manic

donald-trump-2_84087000 Imagine cu președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele american, Donald Trump a declarat că armata SUA analizează "opţiuni foarte puternice" în ceea ce priveşte Iranul.

 

Preşedintele american, Donald Trump a declarat duminică că armata americană studiază "opţiuni foarte puternice" în ceea ce priveşte Iranul, transmite Agerpres. Declarația sa vine într-un moment în care temerile privind o represiune mortală a mişcării de protest din ţară se intensifică, notează AFP.

"Analizăm problema foarte serios. Armata analizează problema şi noi studiem opţiuni foarte puternice. Vom lua o decizie", le-a spus preşedintele american jurnaliştilor la bordul Air Force One.

Fiul fostului şah al Iranului îndeamnă forţele de securitate să se alăture poporului

Între timp, fiul fostului şah al Iranului şi figură importantă a opoziţiei iraniene aflat în exil în Statele Unite, Reza Pahlavi, a făcut duminică apel la forţele de securitate iraniene "să se alăture poporului", în timp ce guvernul încearcă să suprime o vastă mişcare de protest.

"Angajaţii instituţiilor publice, precum şi membrii forţelor armate şi de securitate, au de făcut o alegere: să fie alături de popor şi să devină aliaţi ai naţiunii sau să devină complici cu ucigaşii poporului - şi să suporte ruşinea şi condamnarea veşnică a naţiunii", a scris Reza Pahlavi pe contul său de Twitter.

Îngrijorările cu privire la o represiune brutală în Iran, în creștere

Adresându-se cetăţenilor iranieni "din afara Iranului", el a subliniat că "toate ambasadele şi consulatele iraniene aparţin poporului iranian", cerând ca acestea să "fie împodobite cu steagul naţional al Iranului", referindu-se astfel la drapelul folosit de fosta monarhie iraniană răsturnată de Revoluţia Islamică în 1979, în loc de cel al Republicii Islamice.

Declarația sa vine după ce sâmbătă, la Londra, sute de oameni au manifestat în faţa ambasadei Iranului, iar un bărbat a reuşit să urce pe balconul clădirii pentru a înlocui pentru scurt timp steagul Republicii Islamice cu un steag din epoca monarhiei.

Îngrijorările cu privire la o represiune brutală în Iran cresc, după noi proteste de amploare împotriva guvernului, cea mai mare mobilizare din ultimii trei ani. ONG-urile au raportat peste o sută de decese de la începutul manifestațiilor, la sfârşitul lunii decembrie. 

iran
sua
donald trump
