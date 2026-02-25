€ 5.0953
Noile programe pentru liceu, aprobate și pregătite pentru septembrie. Pe ce pun accent / video
Data publicării: 18:08 25 Feb 2026

EXCLUSIV Noile programe pentru liceu, aprobate și pregătite pentru septembrie. Pe ce pun accent / video
Autor: Elena Aurel

educatie-scoala_40327900 Sursă foto: Freepik - școală

Noile programe pentru liceu au fost aprobate și vor fi aplicate din luna septembrie.

Prof. Bogdan Cristescu, director general la Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, Ministerul Educației și Cercetării, a vorbit despre noile programe pentru clasa a IX-a și a explicat că acestea sunt puse în transparență și urmează să fie aprobate în totalitate, astfel încât ele să poată fi aplicate începând din luna septembrie.

Profesorul a explicat că reforma pune accent pe competențe, valori, gândire critică și utilizarea inteligenței artificiale. 

„Cum stăm cu noile programe și ce aduc nou în viziune și conținut? În ce direcție merg?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului. 

„Referitor la programele școlare pentru liceu, că despre ele vorbim pentru că sunt primele schimbate, chiar recent am pus în transparență ultimele 330 de programe pentru clasa a IX-a. Când spun „ultimele” mă refer la cele care sunt pentru curriculum de specialitate, filierele vocaționale în principal, foarte mult artistic, foarte mult teologic, câteva dintre ele pedagogic.

Deci, la finalul acestei perioade de transparență, absolut toate programele pentru clasa a IX-a vor fi aprobate. Asta înseamnă că, în septembrie, școala poate începe cu programele cunoscute cu 7 luni înainte, ceea ce ne permite și nouă să ne ocupăm și de partea de manuale și de partea de formare a cadrelor didactice, lucruri care sunt foarte importante.

Referitor la noutatea adusă de programe, ar fi multe de spus, dar ceea ce cred eu că este foarte important în acest parcurs normal de elaborare a curriculumului - care a început prin profilul de formare al absolventului, a continuat prin planurile cadru și acum ajunge la programe - foarte importantă este partea de îmbunătățire a abordării pe competențe prin punerea în valoare a acelor atribute care țin de comportament, de valori, de atitudini, de ceea ce numim soft skills, faptul că programele sunt foarte adaptate societății de acum, au o componentă suficient de importantă care ține de gândire critică, de identificarea dezinformării și a lucrurilor care țin de cetățenie digitală, să vedem digital shield al Comisiei Europene și o componentă de folosire a inteligenței artificiale la foarte multe discipline”, a spus prof. Bogdan Cristescu

VEZI ȘI: Noile planuri-cadru pentru liceu, adoptate. Când vom vedea nouă formă a Bacalaureatului și ce se întâmplă cu orele de istorie / video

„Ne dorim să avem cetățeni competitivi, activi și implicați”

De asemenea, prof. Bogdan Cristescu a vorbit despre importanța transformării cunoștințelor în competențe aplicabile, cu accent pe utilizarea lor într-un cadru etic, reflexiv și orientat spre autonomie în învățare. 

„Deci prin ele venim în actualitate.  Mi se pare foarte important faptul de a converti informația, cunoștințele, în competențe, de a crea acest link către realitate, adică învățăm lucruri, dar ce facem cu ele? E o punte foarte importantă de parcurs”, a spus Sorin Ivan. 

„Este o punte foarte importantă de parcurs, aveți dreptate. Avem cunoștințe, dar ce facem cu ele, cum le folosim. Pe de altă parte, și contextul atitudinal în care le folosim, pentru că trebuie să avem grijă să fie un context etic, să fie un context în care promovăm autonomia în învățare, să fie un context reflexiv, adică în secunda în care îți pui probleme despre învățarea ta, la ce folosește, cum folosește, să pui problema pentru comunicare, inclusiv comunicare în spațiul digital.

Deci sunt foarte multe aspecte care sunt dincolo de ce știi și ce știi să faci cu ceea ce știi. Este vorba de tot acest context, pentru că în realitate ne dorim să avem cetățeni competitivi, ne dorim să avem cetățeni activi, implicați în viața cetății, cu opinii, puțin sensibili la elemente de dezinformare, ne dorim o zonă etică, ne dorim o zonă colaborativă. Sunt toate lucrurile care sunt extrem de importante și pentru societate și pentru economie”, a spus prof. Bogdan Cristescu la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici. 

VEZI ȘI: De ce unii elevi încă nu au manuale de matematică. Care e situația la nivel național / video

Video:

Urmăriți DCNews și pe Google News

Bogdan Cristescu
ministerul educatiei
programă liceu
clasa a ix-a
sorin ivan
DC EDU
