Prof. Bogdan Cristescu, Director General, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, Ministerul Educației și Cercetării, a explicat că planurile-cadru pentru liceu au fost adoptate în vara acestui an și că următoarea etapă va include elaborarea programelor școlare, asigurarea manualelor și pregătirea noii forme a examenului de Bacalaureat din 2030.

Potrivit acestuia, după finalizarea acestei etape, se va reveni asupra planurilor-cadru pentru învățământul primar și gimnazial.

„Să vorbim puțin despre planurile-cadru, despre programele școlare. Știm că educația este angajată într-un proces de schimbare substanțială, care implică și viziunea, și abordarea, și conținuturile. Ce ne puteți spune aici? În ce stadiu ne aflăm cu aceste schimbări?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Planurile-cadru, așa cum știți, au fost adoptate în această vară. Ne referim la planurile-cadru pentru liceu. Așa cum este normal într-o societate sănătoasă, la finalizarea etapei care urmează, și anume programele școlare și asigurarea manualelor școlare, inclusiv noua formă a examenului de Bacalaureat, care va avea loc în 2030, după aceea ne vom întoarce și către planurile-cadru și programele pentru primar și pentru gimnaziu.

Toate acestea trebuie să facă parte dintr-un organism viu, care să se modifice cu o frecvență, pe de o parte predictibilă și, pe de altă parte, suficient de rapidă pentru a face față multitudinii de schimbări care sunt acum”, a spus prof. Bogdan Cristescu.

„Ultimele planuri-cadru pentru liceu au fost aprobate în 2007-2008"

Prof. Bogdan Cristescu a declarat că noile planuri-cadru pentru liceu erau mult așteptate, deoarece ultimele au fost aprobate în perioada 2007-2008. Potrivit acestuia, și examenul de Bacalaureat a rămas aproape neschimbat din 1995 până la noua lege a învățământului preuniversitar.

„Planurile-cadru pentru liceu, într-adevăr, sunt mult așteptate, pentru că ultimele planuri-cadru pentru liceu au fost aprobate în 2007-2008, dacă nu mă înșel, și chiar și atunci modificările au fost foarte mici față de cele introduse prin reforma Marga. Deci vă dați seama, timpul de așteptare este foarte mare.

Tot la fel, examenul de Bacalaureat, până la cel introdus prin Legea învățământului preuniversitar, era aproape identic cu cel introdus în 1995. Iar la planurile-cadru pentru liceu, după etapa pe care am avut-o legată de planurile-cadru de liceu pentru învățământul general, acum suntem în etapa de finalizare.

Sunt deja etapele administrative de consultare a partenerilor sociali și de publicare: Planurile-cadru pentru minorități, pentru învățământul special, pentru învățământul cu frecvență redusă-seral, pentru intensiv, limbi străine, informatică și nu numai, și pentru bilingv”, a spus prof. Bogdan Cristescu.

Prof. Bogdan Cristescu, Director General, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, Ministerul Educației și Cercetării

Accent pe identitatea națională în noile programe școlare

Prof. Bogdan Cristescu a spus că dezbaterile privind materiile umaniste au durat mai mult, dar au vizat întărirea identității naționale, prin menținerea numărului de ore la istorie și geografie, cu accent pe istoria românilor și geografia României, aspecte incluse acum în noile programe școlare.

„Au fost niște discuții referitoare la regimul curricular al unora dintre materiile esențiale, fundamentale, din zona științelor umaniste - istorie, limba latină și altele. S-au reglat lucrurile? S-au așezat?”, a întrebat Sorin Ivan.

„Așa cum ați văzut, deși cumva timpul nu era aliatul nostru, de la o dezbatere relativ redusă care ar fi putut fi făcută într-o lună sau două, împreună cu echipa din centru și sub coordonarea domnului ministru, dezbaterile au durat mult mai mult.

Într-adevăr, s-a pus un accent foarte important pe ceea ce ține de identitatea noastră națională.

Legat de identitatea noastră națională, ați văzut un suport pentru numărul de ore de istorie, cu dorința de a sublinia mult mai clar partea de istorie a românilor; Pentru geografie, din nou, cu dorința mult mai clară de a sublinia geografia României și integrarea acestora în spațiul european din care facem parte.

Acestea au fost dorințele avute în vedere la plaja orară, deci la planurile-cadru, și acum acestea sunt transferate în programele școlare de către grupurile de lucru”, a spus prof. Bogdan Cristescu.

A fost redus numărul orelor de istorie?

Prof. Bogdan Cristescu a clarificat că nu s-a redus numărul de ore de istorie și a subliniat necesitatea unui echilibru între extinderea conținuturilor și aprofundarea lor.

„Deci s-a realizat acest lucru, pentru că apăruseră suspiciuni care vizau chiar anumite intenții, cum se mai întâmplă la noi, privitoare la identitatea națională, la afectarea acesteia prin reducerea numărului de ore de istorie”, a spus Sorin Ivan.

„Nu a fost cazul de reducere a numărului de ore.

Pe de altă parte, dacă ne-am dori să punem în orarul elevilor tot ceea ce credem necesar, nu ne-ar ajunge nici măcar o zi de lucru pentru un adult.

Deci trebuie să facem lucrurile gândindu-ne foarte clar și întotdeauna este o diferență majoră între extindere și profunzime, este o diferență majoră între o multitudine de conținuturi și o formare de competențe”, a spus prof. Bogdan Cristescu la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici.

