Dependența de tehnologie a devenit un subiect tot mai dezbătut, pe măsură ce efectele sale asupra sănătății mintale încep să fie tot mai vizibile. Specialiștii atrag atenția că utilizarea excesivă a dispozitivelor digitale poate avea consecințe serioase, mergând până la ceea ce un cercetător german a numit „demență digitală”.

Prof. univ. dr. Mihaela Rus, de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, membră a Academiei Române, a vorbit despre acest risc și a spus ce se poate face pentru a-l preveni. Potrivit acesteia, utilizarea excesivă a dispozitivelor inteligente afectează atenția, memoria și capacitatea de concentrare și poate duce la așa-numita „demență digitală”.

„În contextul utilizării excesive a dispozitivelor inteligente este clar că sunt afectate procese precum atenția, memoria, capacitatea de concentrare care pot duce la demență digitală.

Ce descrie această demență digitală? Practic, supraîncărcarea informațională, fragmentarea gândirii, scăderea performanțelor cognitive, de cele mai multe ori, o deformare a percepției realității. Această dependență digitală acționează sau activează aceleași circuite neuronale ca și adicțiile clasice.

Practic, creează dopamină prin stimulare completă și prin recompensă rapidă. Asta face. Îmi dai să-mi provoc plăcere. Ce îmi dai? Tot ce este digital și tot ceea ce îmi place mie. Și nu numai plăcere, ci și comportamente aberante.", a spus prof. univ. dr. Mihaela Rus.

Care sunt consecințele și ce e de făcut

Prof. univ. dr. Mihaela Rus a avertizat că utilizarea excesivă a mediului digital duce la scăderea capacității reale de învățare, izolare socială, tulburări de somn, impulsivitate, anxietate și iritabilitate.

„Care sunt consecințele? În primul rând, scade capacitatea de învățare reală. Pe de altă parte, apare izolarea socială și chiar apar tulburări de somn, apare impulsivitatea, anxietatea, iritabilitatea.

Ce ar trebui să facem? Să oferim digitalizare sau educație digitală echilibrată, bazată întotdeauna pe autocontrol și conștientizare. Am nevoie de atât în viața mea. Și pe niște direcții foarte clare.

Limitarea timpului petrecut online și introducerea acelor pauze de ecran. Am nevoie să fac acest lucru pentru că îmi trebuie să accesez informația, dar o integrez la nevoile mele, nu ea devine nevoia mea primară", a spus prof. univ. dr. Mihaela Rus.

Tehnologia nu trebuie demonizată

Prof. univ. dr. Mihaela Rus a vorbit despre rolul fundamental al părinților și profesorilor ca modele pentru tineri. Aceasta a explicat că tehnologia nu trebuie demonizată, ci folosită responsabil, ca mijloc de comunicare și cunoaștere, nu ca refugiu.

„Pe de altă parte, este foarte important să stimulăm contactul cu tot ce înseamnă sport, lectură, activități creative.

Eu întotdeauna spun că este foarte important să oferim modelul. Cine este modelul în această ecuație, pentru aceste generații? Modelul este profesorul sau este părintele. Dacă tu, ca și copil, vei vedea că părintele tău ia o carte din bibliotecă și citește, cu siguranță mimetismul acela de care vorbeam se transformă din vulnerabilitate în punct forte, pentru că el va face mimetic comportamentul pe care îl vede.

Puterea exemplului este extrem de importantă pentru că tehnologia nu trebuie demonizată, trebuie umanizată și trebuie folosită ca și comunicare și cunoaștere, nu ca refugiu. În momentul în care utilizăm tehnologia ca și refugiu, avem aceste consecințe de care vorbeam", a spus prof. univ. dr. Mihaela Rus la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici.

