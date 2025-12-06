Cel mai puternic laser din lume. Dranga a deschis drumul: Se construiește o facilitate unică la Măgurele

„A fost inaugurată construcția Centrului pentru Optică de Mare Putere (COMP), pe platforma celui mai puternic laser din lume (ELI-NP), de la Magurele. Investiția se realizează cu finanțare guvernamentală românească, în colaborare cu Okamoto Optics și Universitatea din Osaka. (Acordul de înființare s-a semnat pe durata mandatului meu la Tokyo). Sunt fericit să văd România și în culorile strălucitoare ale înaltei tehnologii!”, a spus fostul ambasador al României la Tokyo, Excelența Sa Ovidiu Dranga.

Investiție strategică japoneză la Măgurele: Okamoto Optics construiește o facilitate unică în Europa



Ovidiu Dranga ne-a vorbit, recent, despre proiectul de pe platforma de la Măgurele privind producția de lentile de mare putere pentru laserul de la ELI.

„Încep lucrările la prima facilitate de producție pentru lentile de mare putere, pe platforma Măgurele, la cel mai puternic laser din lume. Este vorba despre compania Okamoto Optics, care va realiza în România lentile de mare putere. Vom fi astfel a patra țară din lume pe teritoriul căreia se produc astfel de lentile de către compania japoneză.

Este o investiție foarte importantă, pentru că ne plasează mai bine, dacă vreți, pe harta tehnologică a lumii, într-un domeniu de mare perspectivă. Laserele de mare putere, după cum știm cu toții, au și aplicabilitate militară”, a zis ambasadorul.

Amintim că la 6 martie 2023, la sediul Ambasadei României, a fost semnat Memorandumul de Înțelegere (MoU) între ELI-NP Măgurele, compania japoneză Okamoto Optics și Institutul de Inginerie a Laserelor din cadrul Universității Osaka. Memorandumul vizează construirea unui centru dedicat opticii de mare putere, pe platforma ELI-NP.

Vedeți detalii aici, într-un interviu pe care Ovidiu Dranga ni l-a acordat la DC News:

Beneficiarul investiției este Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei, iar Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării, finanțează investiția cu o valoare de peste 190 milioane de lei.

Centrul de Optică de Mare Putere va asigura optica necesară pentru funcționarea neîntreruptă și eficientă economic a infrastructurii de cercetare Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), cu cea mai mare putere din lume, în regim de centru de cercetare pentru utilizatori. Disponibilitatea de oglinzi fabricate local, cu costuri și durată de producție reduse, va permite mărirea numărului și potențialului științific și aplicativ al experimentelor posibile la ELI-NP.

România deține cel mai puternic sistem laser din lume

Noul centru, dotat cu tehnologii de ultimă generație, va permite fabricarea și repararea componentelor optice de mari dimensiuni, esențiale pentru utilizarea laserelor de mare putere și va consolida rolul României pe harta mondială a cercetării.

Japonia, SUA și Franța sunt, în acest moment, singurele țări din lume cu o astfel de capacitate, cu doar patru centre funcționale momentan.

În cadrul Centrului pentru Optică de Mare Putere, se vor desfășura operațiuni de micro mecanică și finisaj nanometric pentru componente optice de dimensiuni medii și mari, iar procesele tehnologice cuprind etape de șlefuire fină cu ajutorul emulsiei combinate apă-nisip, în circuit închis, inspecție cu ajutorul interferometriei și etapa finală de depunere a stratului de finisaj. După parcurgerea acestor etape, elementul optic va fi asamblat și inspectat în cadrul spațiilor dedicate.

Crearea acestui centru se face în strânsă colaborare cu doi parteneri importanți din Japonia, Okamoto Optics și Universitatea din Osaka, ambii parteneri jucând un rol important pe plan mondial în domeniul opticii de mare putere și al laserelor de mare putere.

Totodată, infrastructura centrului, care va fi dezvoltată și dedicată pentru realizarea de componente optice de mari dimensiuni, va fi compatibilă cu realizarea unor componente optice de dimensiuni și caracteristici uzuale, având, astfel, deschidere și pentru o piață mai largă de consum.

Finanțarea investiției a fost aprobată de Guvern în mandatul anterior al actualului ministru al dezvoltării și va fi asigurată de minister, prin Compania Națională de Investiții (CNI).