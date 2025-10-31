Acest lucru s-ar putea face printr-o vizită oficială a prim-ministrului Japoniei la București - Sanae Takaichi, în contextul summit-ului B9 care va avea loc în România. Ideea a fost avansată de Excelența Sa Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia, într-un interviu acordat DC News.

Japonia are prima femeie prim-ministru: Sanae Takaichi

„Sunt încrezător că se conturează premisele unei dezvoltări consistente a dialogului bilateral. Personal, cred că ar fi de bun augur ca, anul viitor, doamna prim-ministru a Japoniei să fie invitată în România și să participe, eventual, la summit-ul B9 de la București. După cum știți, președintele Nicușor Dan a anunțat la Vilnius că următorul summit B9 va avea loc în România”, a zis Ovidiu Dranga la DC News.

B9 este, de altfel, o construcție diplomatică la care și Ovidiu Dranga a contribuit, pe vremea când era ambasador la Varșovia, timp de opt ani.

„Ar fi un moment potrivit pentru o astfel de vizită, mai ales că este foarte probabil ca premierul Japoniei să fie invitat și la summit-ul NATO de la Ankara. Astfel, prezența sa la București ar putea închide, dacă îmi permiteți expresia, „o acoladă strategică” a relației bilaterale.

Știți foarte bine că vizita fostului premier Shinzo Abe în România, în 2018, a fost un episod important, mai ales că dispariția sa tragică, în 2022, a creat o emoție puternică în ambele țări. Poate că această nouă vizită ar reprezenta o formă de continuare simbolică”, a mai zis Ovidiu Dranga.

Parteneriatul cu Japonia face parte dintr-un ansamblu mai larg de inițiative care vizează întărirea relațiilor României cu statele asiatice

Tocmai de aceea, și parteneriatul strategic cu Coreea de Sud are o importanță aparte.

„În 2022, la funeraliile fostului premier Shinzo Abe, premierul Marcel Ciolacu și președintele Camerei Deputaților de atunci, Nicolae Ciucă, au avut o întrevedere bilaterală cu prim-ministrul sud-coreean. Acel moment a pus bazele discuțiilor care au condus la fructificarea parteneriatului strategic cu Coreea de Sud, în special în domeniul militar”, a zis Ovidiu Dranga.

Coreea de Sud este, de asemenea, implicată în proiecte energetice majore din România, inclusiv în dezvoltarea reactoarelor modulare de la Cernavodă.

