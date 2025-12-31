România alocă 50 milioane de euro pentru Ucraina. Bogdan Chirieac: Granița cu Rusia, o catastrofă

România alocă 50 de milioane de euro pentru sprijinirea Ucrainei prin mecanismul american PURL, în timp ce Guvernul impune noi măsuri de austeritate pentru cetățeni de la începutul anului viitor.

Citește și: Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Vești proaste pentru milioane de vârstnici

Analistul Bogdan Chirieac a comentat cea mai recentă informație furnizată de guvernanți, spunând că România se vede nevoită să sprijine Kievul, în condițiile în care poate deveni vecină cu Rusia, dacă aceasta câștigă războiul cu Ucraina.

Românii, responsabili pentru actuala guvernare

„Acești oameni își permit să facă așa ceva pentru că poporul român i-a votat anul trecut. Nu demult. Nu acum patru ani, nu acum 40 de ani. Pensionarii care primiseră 30% majorare de pensie, în medie, în septembrie anul trecut, n-au ieșit la vot. S-a votat ce avem acum, ca să fie clar. Inclusiv președintele. S-a ajuns ca partidul de pe locul 3 la parlamentare să dea premierul, iar partidul de pe locul 4 să conducă, în mod real, țara, ocupând toate nodurile de rețea. Și asta cu acordul poporului român.

Sprijinul pentru Ucraina, necesar

Din punct de vedere al sprijinului Ucrainei: trebuie sprijinită de toate statele civilizate, mai ales de România. Dacă rușii câștigă Odesa și Bugeacul, atunci vom fi în graniță cu Federația Rusă. Ceea ce echivalează cu o catastrofă. Noi ne împiedicăm singuri și cădem în cap. Când Rusia va fi în graniță cu noi, rușii fiind cei mai buni din lume la războiul hibrid: fake news, dezinformări ș.a.m.d., România va fi în cea mai dificilă situație de după prăbușirea comunismului. Acum e de discutat cuantumul sumei. De ce 50 de milioane de euro și nu 200? De ce nu un miliard? Și cine a aprobat acest lucru? Pot numai premierul și doi miniștri de linie să ia această decizie sau, în mod natural, decizia trebuie luată de ansamblul Guvernului, cu consultarea CSAT?

România nu publică datele de sprijin pentru Ucraina. O fi o decizie bună? Anul trecut, am considerat, cu toții, că-i o decizie bună, că nu vrei să stârnești și mai tare Rusia împotriva României decât e cazul acum. Poate că soluția nu e cea corectă, poate că noi ar trebui să anunțăm, la fel cum fac celelalte state membre ale UE și SUA, valoarea exactă sau aproximativă a sprijinului pe care România îl dă Ucrainei”, a punctat analistul politic Bogdan Chirieac, în direct la România TV.

Citește și: • Trump-Zelenski, întâlnire la Mar-A-Lago. Putin ar fi spus că "nu va fi pace". Chirieac: Ne vom trezi cu rușii la graniță