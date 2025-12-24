€ 5.0890
Subcategorii în Stiri

Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Vești proaste pentru milioane de vârstnici
Data actualizării: 13:50 24 Dec 2025 | Data publicării: 13:48 24 Dec 2025

Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Vești proaste pentru milioane de vârstnici
Autor: Ioan-Radu Gava

bani Pensiile viitoare vor fi afectate și puterea de cumpărare a pensionarilor va fi diminuată. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
 

Anul 2026 începe cu o veste proastă pentru milioanele de vârstnici care își așteaptă pensiile.

În anul 2026, plățile pensiilor vor fi întârziate atât pentru cei care primesc bani prin poștă, cât și pentru cei care încasează pe card. De asemenea, ca urmare a măsurilor de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan, indexarea de 7% a tuturor pensiilor, așteptată de români, nu va fi aplicată.

În mod normal, plata pensiilor ar fi trebuit să înceapă încă de pe 1 ianuarie, însă din cauza zilelor libere legale, 1 și 2 ianuarie, zile nelucrătoare, instituțiile statului și Poșta Română nu vor avea activitate.

Ulterior, 3 și 4 ianuarie pică în weekend, când din nou instituțiile statului vor fi închise. Astfel, pensiile vor începe să fie livrate abia de luni, 5 ianuarie 2026. Virarea banilor către pensionari va fi apoi, din nou, stopată, pe 6 și 7 ianuarie, de Bobotează și de Sfântul Ion, când vor fi, de asemenea, zile libere legale.

CITEȘTE ȘI              -              Decizia CCR pe pensiile speciale, scenariu din culisele politicii. Ce ar ascunde data de 28 decembrie

Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Vești proaste atât pentru cei care primesc pe card, cât și pentru cei care primesc numerar, prin Poșta Română

Întârzierea afectează în special pensionarii care primesc pensia în numerar, mulți dintre ei având venituri mici și depinzând de acești bani pentru cheltuielile de bază, imediat după sărbători.

Nici pensionarii care primesc pensia în cont bancar nu sunt scutiți de întârzieri. Potrivit calendarului de plată, pensiile virate pe card vor ajunge în conturi luni, 12 ianuarie 2026, cu peste o săptămână mai târziu față de termenele obișnuite.

Pentru cei care vor încasa prima pensie în 2026, plata va fi efectuată chiar mai târziu, între 13 și 17 ianuarie, după care sistemul de plată ar urma să revină la datele normale.

CITEȘTE ȘI               -              EXCLUSIV Decrețeii și pensiile, mit sau realitate? Cine va zgudui, de fapt, sistemul de pensii în 2030 / video

Pensiile pentru milioane de români nu se indexează la 1 ianuarie 2026

Pe lângă întârzieri, pensionarii nu vor beneficia nici de indexarea pensiilor cu 7%, prevăzută de legislația în vigoare pentru începutul anului 2026. Majorarea ar fi trebuit să se aplice automat prin creșterea valorii punctului de referință, în funcție de inflație și evoluția salariului mediu brut.

Guvernul a decis însă amânarea aplicării acestui mecanism, în cadrul unui plan mai amplu de reducere a deficitului bugetar.

„Pachetul 1 al austerității reglementează înghețarea punctului de pensie. Guvernul Bolojan a venit în primul pachet cu acest aspect”, a declarat Ministrul Muncii, Florin Manole.

În aceste condiții, valoarea punctului de referință rămâne la 81 de lei, deși, potrivit calculelor, ar fi trebuit să ajungă la aproximativ 107 lei.

Mai mult, neaplicarea indexării în 2025 și 2026 are deja un impact major asupra puterii de cumpărare. Estimările arată că pensionarii au pierdut, în medie, aproximativ 19% din valoarea reală a pensiei, pe fondul inflației ridicate.

În cifre nete, pierderile la pensie sunt în medie de circa 535 de lei pe lună pentru fiecare pensionar, doar din neactualizarea valorii punctului de referință. Astfel, presiunea asupra sistemului public de pensii va crește și mai mult în următorii ani, în condițiile în care aproximativ 1,6 milioane de români din generația „decrețeilor” urmează să ajungă la vârsta pensionării.

pensii
pensionari
