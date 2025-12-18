Lovitură pentru sistemul românesc de pensii. Hossu (Cartel Alfa): „Va fi un șoc mare!” Motivul? Angajații din Asia / video

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Transferul contribuțiilor către salariat, o capcană a pensiilor. Cum sunt afectați pensionarii

Într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, la DC News, Bogdan Hossu, a vorbit despre problema persoanelor din spațiul extracomunitar care profesează în România și care vor avea, la un moment dat, 15 ani de muncă și vor intra în sistemul național de pensii. Liderul Cartel Alfa a atenționat că acest lucru va reprezenta un „șoc pentru România“.

„Un șoc mare va fi reprezentat de persoanele extracomunitare care intră în sistemul pieței românești de muncă“, a zis liderul Cartel Alfa.

„Vă referiți la curieri și la constructori“, a adăugat Val Vâlcu.

„Nu, că sunt și cu studii superioare. Majoritatea, într-adevăr, sunt pentru acest gen de muncă, de curierat, de HoReCa. Problema este că cei care au venit sunt undeva pe la o vârstă medie, iar conform legii, după 15 ani de muncă au dreptul la pensie și la toate asigurările sociale. La ora actuală discutăm de aproximativ 800.000“, a zis Bogdan Hossu.

„Vorbim de cetățenii din afara Uniunii Europene. Să spunem pe față, țări din Asia“, a punctat Val Vâlcu.

„Țări din Asia: Pakistan, India, Bangladesh, China. Sunt inclusiv chinezi“, a zis liderul Cartel Alfa.

Bogdan Hossu: Acești muncitori vor fi un șoc pentru sistemul românesc de pensii

Liderul Cartel Alfa a amintit și de cazuri de conflicte la locul de muncă, în care angajații s-au revoltat pe patronate din cauza salariilor scăzute.

„Avem cazul unei întreprinderi din România, când s-au revoltat angajații chinezi cu furculițele împotriva patronatului român care era la vremea respectivă. Avem multe cazuri specifice, de obicei în sectoarele care necesită foarte multă muncă manuală.

Salariile sunt relativ mici, dar de obicei se încurajează evaziunea fiscală. Nu este evaziune la negru, ci e evaziune la gri. Pentru pensie va conta contribuția la salariul minim, iar conform formulei actuale va fi sub pensia socială și nu vor beneficia de puncte de stabilitate, fiindcă trebuie minim 25 de ani“, a precizat Bogdan Hossu.

Acesta a mai precizat că majoritatea muncitorilor aduși din spațiul extracomunitar rămân în România, iar rata celor care pleacă spre vestul continentului este destul de scăzută, de 4-5%.

„Tehnic, majoritatea persoanelor din extracomunitar vin fără să aibă o protecție socială adecvată în țara lor de origine. Din acest punct de vedere, vor fi un șoc, pentru că noi tot aducem rate de câte 100.000, care se adaugă ratelor precedente. Cei care se reîntorc sau pleacă spre alte țări din UE sunt infimi, 4-5%. Majoritatea rămân!“, a conchis Bogdan Hossu.