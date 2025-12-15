Procurorii DNA descind la mai multe firme de ride-sharing. Acuzații de evaziune fiscală

Mai mult percheziţii DNA au loc în aceste momente la firme acuzate de evaziune fiscală în domeniul transportului de ride-sharing.
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) efectuează, luni, 15 decembrie, percheziţii în şase locaţii din judeţele Ilfov şi Iaşi într-un dosar de evaziune fiscală legat de activităţi de ride-sharing, au precizat pentru Agerpres, surse judiciare.
Potrivit surselor citate, cinci persoane sunt suspectate în acest caz, iar prejudiciul este de aproape 25 de milioane de lei.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News