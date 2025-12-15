Procurorii DNA descind la mai multe firme de ride-sharing. Acuzații de evaziune fiscală

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) efectuează, luni, 15 decembrie, percheziţii în şase locaţii din judeţele Ilfov şi Iaşi într-un dosar de evaziune fiscală legat de activităţi de ride-sharing, au precizat pentru Agerpres, surse judiciare.

Potrivit surselor citate, cinci persoane sunt suspectate în acest caz, iar prejudiciul este de aproape 25 de milioane de lei.