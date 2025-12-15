€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri Zbor JetBlue, "aproape de coliziune" cu un avion militar american. Pilot: Au intrat direct pe traiectoria noastră
Data actualizării: 10:52 15 Dec 2025 | Data publicării: 10:38 15 Dec 2025

Zbor JetBlue, "aproape de coliziune" cu un avion militar american. Pilot: Au intrat direct pe traiectoria noastră
Autor: Tiberiu Vasile

JetBlue aproape de coliziune cu un avion militar Foto: Unsplash
 

Un avion JetBlue a evitat la limită o coliziune cu o aeronavă militară care circula fără transponder, în apropiere de Venezuela.

Un zbor JetBlue care a decolat din Curaçao spre New York a trecut printr-un moment critic, evitând la limită o coliziune cu un avion militar american, relatează CNN. Incidentul s-a produs vineri, când aparatul armatei a intrat brusc pe traiectoria aeronavei civile.

Potrivit pilotului JetBlue, responsabilitatea pentru situație revine aeronavei militare. „Am avut trafic direct prin fața noastră (...) Era un avion de realimentare în aer al Forțelor Aeriene Americane și se afla la altitudinea noastră. A trebuit să oprim ascensiunea”, a declarat pilotul, conform înregistrării dialogului său cu controlul traficului aerian, citată de CNN.

"Aproape că am avut o coliziune aici. Au intrat direct pe traiectoria noastră de zbor"

„Aproape că am avut o coliziune aici. Au intrat direct pe traiectoria noastră de zbor... Nu au transponderul pornit, este scandalos”, a adăugat acesta. După incident, avionul militar s-a îndreptat spre spațiul aerian al Venezuelei.

Curaçao, punctul de plecare al zborului JetBlue, se află la mică distanță de coastele Venezuelei, ceea ce a făcut momentul și mai periculos. Incidentul survine într-un context de intensificare a operațiunilor militare americane în Caraibe, legate de posibila intervenție în Venezuela pentru a destabiliza regimul lui Nicolas Maduro.

Administrația Federală a Aviației din SUA a emis recent un avertisment

Derek Dombrowski, purtător de cuvânt al JetBlue, a precizat că evenimentul a fost raportat autorităților federale americane. „Membrii echipajelor noastre sunt instruiți cu privire la procedurile adecvate pentru diverse situații de zbor și le mulțumim pentru că au raportat prompt această situație”, a adăugat oficialul companiei.

Jurnaliștii care au solicitat declarații Pentagonului au fost redirecționați către Forțele Aeriene americane, care nu au răspuns imediat solicitărilor.

Totodată, Administrația Federală a Aviației din SUA a emis recent un avertisment pentru aeronavele civile americane să fie precaute în spațiul aerian venezuelean, din cauza escaladării activității militare și a riscurilor de securitate din zonă.

CITEȘTE ȘI: Trump anunță că SUA au capturat un petrolier lângă Venezuela. Impact instant pe burse
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

jetblue
venezuela
avion
avion militar
sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Slujbe de pomenire pentru eroii Revoluției din decembrie 1989
Publicat acum 25 minute
Un mare producător auto își închide pentru prima dată o fabrică în 88 de ani de istorie
Publicat acum 34 minute
Cât vin beau oamenii care trăiesc până la 100 de ani? Unul dintre secretele vitalității în 'Zonele Albastre'
Publicat acum 47 minute
Mai mulți europarlamentari români, blocați în avion, pe Aeroportul Strasbourg. "Am fost anunțați că e o alertă cu bombă"
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Alertă la Chișinău. MAE: Moldovenii din Rusia pot fi trimiși pe frontul din Ucraina. Vladimir Putin, decret prezidențial
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Dec 2025
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru „judecătoarea eroină” Raluca Moroșanu
Publicat acum 17 ore si 29 minute
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 13 Dec 2025
Se modifică plata pentru medicii de familie. Președintele CNAS: Munca activă și prevenția, criterii definitorii pentru finanțare
Publicat acum 14 ore si 46 minute
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat pe 13 Dec 2025
Băuturile care pot declanșa AVC chiar de la prima doză. Avertismentul Monicăi Pop
 
un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close