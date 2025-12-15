Zbor JetBlue, "aproape de coliziune" cu un avion militar american. Pilot: Au intrat direct pe traiectoria noastră

Un zbor JetBlue care a decolat din Curaçao spre New York a trecut printr-un moment critic, evitând la limită o coliziune cu un avion militar american, relatează CNN. Incidentul s-a produs vineri, când aparatul armatei a intrat brusc pe traiectoria aeronavei civile.

Potrivit pilotului JetBlue, responsabilitatea pentru situație revine aeronavei militare. „Am avut trafic direct prin fața noastră (...) Era un avion de realimentare în aer al Forțelor Aeriene Americane și se afla la altitudinea noastră. A trebuit să oprim ascensiunea”, a declarat pilotul, conform înregistrării dialogului său cu controlul traficului aerian, citată de CNN.

"Aproape că am avut o coliziune aici. Au intrat direct pe traiectoria noastră de zbor"

„Aproape că am avut o coliziune aici. Au intrat direct pe traiectoria noastră de zbor... Nu au transponderul pornit, este scandalos”, a adăugat acesta. După incident, avionul militar s-a îndreptat spre spațiul aerian al Venezuelei.

Curaçao, punctul de plecare al zborului JetBlue, se află la mică distanță de coastele Venezuelei, ceea ce a făcut momentul și mai periculos. Incidentul survine într-un context de intensificare a operațiunilor militare americane în Caraibe, legate de posibila intervenție în Venezuela pentru a destabiliza regimul lui Nicolas Maduro.

Administrația Federală a Aviației din SUA a emis recent un avertisment

Derek Dombrowski, purtător de cuvânt al JetBlue, a precizat că evenimentul a fost raportat autorităților federale americane. „Membrii echipajelor noastre sunt instruiți cu privire la procedurile adecvate pentru diverse situații de zbor și le mulțumim pentru că au raportat prompt această situație”, a adăugat oficialul companiei.

Jurnaliștii care au solicitat declarații Pentagonului au fost redirecționați către Forțele Aeriene americane, care nu au răspuns imediat solicitărilor.

Totodată, Administrația Federală a Aviației din SUA a emis recent un avertisment pentru aeronavele civile americane să fie precaute în spațiul aerian venezuelean, din cauza escaladării activității militare și a riscurilor de securitate din zonă.

