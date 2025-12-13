€ 5.0904
DCNews Stiri Hanuka începe pe 14 decembrie 2025. Ce semnificație are Sărbătoarea Luminii la evrei
Data publicării: 17:17 13 Dec 2025

Hanuka începe pe 14 decembrie 2025. Ce semnificație are Sărbătoarea Luminii la evrei
Autor: Ioana Dinu

hanuka tradiții bucatarie pexels-rdne-5847893 Sursa foto: pexels-rdne- / Masă tradițională de Hanuka
 

Hanuka începe pe 14 decembrie 2025.

Hanuka mai este cunoscută și drept „Sărbătoarea Luminilor”. Evenimentul comemorează victoria luminii asupra întunericului și, istoric, eliberarea Templului din Ierusalim de sub dominația seleucidă, acum mai bine de 2.000 de ani.

Sărbătoarea de Hanuka este una foarte importantă pentru că marchează o minune care s-a-ntâmplat în Templul din Ierusalim, capitala Iudeii antice, unde victoria iudaismului a fost importantă ca poporul evreu să nu dispară. 

Pe parcursul sărbătorii, se aprind 40 de lumânări. 

Hanuka are o simbolistică mai largă decât cea pur evreiască

Hanuka are o simbolistică apare și se referă și la eliberarea Templului din Ierusalim de către Macabei. Semnifică, printre altele, victoria istorică a monoteismului împotriva păgânismului. 

Ce înseamnă cuvântul Hanuka

Cuvântul Hanuka înseamnă în ebraică dedicare sau inaugurare. Minunea spune că deși în Templu mai exista ulei pur de măsline pentru a aprinde sfeșnicul doar pentru o zi, flacăra a ars, fără întrerupere, opt zile. Acest motiv al biruinței luminii este motivul pentru care evreii aprind lumânări. 

Tradiții și obiceiuri de Hanuka

Hanuka este o sărbătoare a familiei, iar tradițiile sunt foarte interesante și, mai ales, de suflet. Se aprinde câte o lumânare în fiecare seară cu ajutorul unei lumânără ajutătoare până când, în ultima noapte, toate cele brațe strălucesc. Elementul central e sfeșnicul cu nouă brație numit Hanukia.

Se mănâncă alimente prăjite în ulei pentru a onora minunea uleiului din Templu. Cele mai apreciate și consumate sunt chiftelele de cartofi și gogoșile umplute cu dulceață.

Copiii se joacă cu titirezul cu patru fețe pe care sunt inscripționate litere ebraice care formează acronimul: „O mare minune s-a întâmplat acolo”. Cei mici primesc sume mici de bani sau bănuți de ciocolată.

Hanuka are loc între 14 și 22 decembrie 2025

În 2025, vom marca Hanuka între 14 și 22 decembrie 2025. Este un moment de reflecție pe ideea că dacă o așa mică doză de ulei a făcut lumină timp de opt zile, așa și noi putem găsi resurse interioare pentru a trece de perioadele dificile. Aceste opt zile sunt o invitație la bunătate și la împrăștirea de lumină în jur, indiferent de confesiune.

