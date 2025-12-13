Procurorul care a anchetat atentatul de la World Trade Center, uluit de ce s-a întâmplat în cele 3 luni de la asasinarea lui Kirk

Într-un editorial pe care l-a semnat pentru Fox News, Andrew C. McCarthy scrie că mediul mediatic de azi, dominat de rețelele de socializare a transformat profund modul în care sunt reflectate și înțelese public marile cazuri juridice, comparativ cu anii 1990.

McCarthy e procurorul care a instrumentat primul atentat de la World Trade Center din 1993 când o bombă a fost amplasată într-o dubă care a explodat în parcarea subterană a Turnului Nordic.

El spune că spre deosebire de anii 90, când nu exista social media teoriile conspiraționiste azi au luat un avans formidabil. Procurorul amintește că în 1993 nici măcar e-mail-urile nu erau foarte folosite, iar publicul se informa de la autorități.

Potrivit acestuia, lipsa unui flux constant de informații în cazul asasinării lui Kirk este rapid umplută de speculații, dezinformare și retorică extremistă pe social media.

Aceste teorii sunt alimentate și de faptul că deși la început autoritățile au oferit multe informații după asasinarea lui Charlie Kirk, lucru normal având în vedere dimensiunea incidentului, de aproape trei luni e „liniște”.

Ceea ce Andrew C. McCarthy numește „tăcerea autorităților” e explicabilă având în vedere că e vorba despre un dosar de crimă pasibil cu pedeapsa captală, unde orice scurgere de informații ar putea compromite dreptul la un proces echitabil. În prezent în arest, acuzat de asasinarea lui Kirk, e Tyer Robinson. Totuși, acest vid informațional a alimentat teorii conspiraționiste, ceea ce a determinat-o și pe văduva activistului american să iasă public să respingă aceste zvonuri.

Astfel de teorii conspiraționiste promovează implicarea în asasinarea lui Kirk a guvernului american sau a Armatei SUA, conspirații privind faptul că pe motoarele de căutare pe internet „asasinarea lui Charlie Kirk” ar fi apărut înainte de eveniment sau că totul e o operațiune sub steag fals ori că Charlie Kirk nu a fost asasinat ci totul a fost o simulare.

Toate teoriile sunt negate și de văduva activistului.

Procurorul Andrew C. McCarthy amintește că un moment cheie va avea loc în ianuarie 2026 când va avea loc audierea preliminară a suspectului. Atunci publicul ar urma să aibă acces la informații oficiale care să contracareze dezinformarea din online.