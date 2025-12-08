€ 5.0899
DCNews Stiri ”Antalya să fie pregătită de un cutremur major”. Avertismentul prof. Osman Bektaş: Urmează ore critice
Data publicării: 23:00 08 Dec 2025

”Antalya să fie pregătită de un cutremur major”. Avertismentul prof. Osman Bektaş: Urmează ore critice
Autor: Irina Constantin

antalya case mare Un cutremur major este așteptat să lovească Antalya în următoarele ore/ pexels ilustrativ
 

Profesorul doctor Osman Bektaş a atras atenția că, de ieri, Antalya este reactivată seismic. Expertul în cutremure se așteaptă la un seism major.

Expertul în cutremure, prof. dr. Osman Bektaş, a avertizat că ”trebuie să ne pregătim pentru o magnitudine de 6,4” în Golful Antalya. Apoi, un cutremur de 5 grade a cutremurat regiunea, seismul resimțindu-se până-n Cipru. AFAD, care se ocupă de Managementul Dezastrelor și Urgențelor, a anunțat magnitudinea seismului la 4,9 pe Richter. Alte surse au vorbit despre 5,1 pe Richer, chiar 5,4. 

Într-o declarație pe rețelele sociale, prof. dr. Bektaş a declarat că Golful Antalya ar trebui să fie pregătit pentru un cutremur care ar putea atinge o magnitudine de 6,4.

În declarația sa, Bektaş a subliniat: ”Seismicitatea de pe falia Isparta Bend, formată prin pătrunderea arcului Egee-Cipru în Golful Antalya, a continuat din 2020, cu cutremure cu magnitudinea de 4-5, în special în jurul Alanya”.

Prof. Bektaş anunță un cutremur major

La câteva ore după anunțul cutremurului făcut de prof. Bektaş, cutremurele au început să se producă în Antalya în succesiune rapidă, scrie presa din Turcia. AFAD și Observatorul Kandilli au publicat declarații cu privire la cutremurele resimțite. ”Aceste cutremure, care probabil vor deveni și mai mari, ar putea fi precursorul unui cutremur major. Următoarele patru până la cinci ore sunt critice. S-ar putea chiar intensifica. Nu ar trebui să intrăm în panică. Amploarea impactului cutremurului poate varia de la o regiune la alta din cauza amplificării cutremurului de către sol” a spus prof. dr. Osman Bektaş, la un post TV. 

Să rămânem în spații deschise cât mai mult posibil în următoarele ore. Evitați zonele vulnerabile și riscante, cel puțin pentru următoarele câteva ore - a insistat el. 

Regiunea se cutremură de aseară. Ieri, un cutremur cu magnitudinea de 4,3 grade a lovit Konyaaltı, Antalya, mai notează presa din Turcia

