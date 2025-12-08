Copil, devenit primar în comuna bihoreană Remetea. A fost votat de 76% dintre alegători

Locuitorii din comuna bihoreană Remetea l-au ales în funcția de edil pe actualul viceprimar, Ștefan Copil. Potrivit rezultatelor de la alegerile parțiale de duminică, PSD-istul a fost votat de 76,087% dintre localnici, adică 1.218 persoane, scrie Bihoreanul.

Contracandidatul său, PNL-istul Petru Dan, a strâns 23,92% din sufragii, fiind preferat de 383 alegători.

În comuna Remetea, prezența la urne a fost una crescută, de aproape 70% (69,31%), a doua cea mai mare dintre cele 12 UAT-uri în care au avut loc alegeri parțiale duminică.

Alegerile s-au derulat fără incidente reclamate Poliției sau Biroului Electoral.

Stelian Copil este, în prezent, viceprimarul comunei Remetea și conducătorul de facto al Primăriei, după ce primarul ales anul trecut, PSD-istul Adrian Ștefănică, a fost încarcerat, fiind condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare după ce a participat la o partidă de braconaj, unde un pădurar a fost împușcat mortal.

Totodată, Copil a mai fost primar în Remetea între anii 2020 și 2024.